Tras audio extorsivo, capturan a sujeto que se hacía pasar por miembro del Tren de Aragua

San Pedro Sula, Honduras.-La reciente circulación de un audio extorsivo atribuido presuntamente a la organización criminal Tren de Aragua, en el que se convocaba a transportistas del sector López Arellano a una reunión para exigir pagos ilícitos, generó temor y paralización parcial de unidades en la zona norte del país.

Sin embargo, las investigaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) revelaron que detrás de estas amenazas no está esta estructura internacional, sino un integrante de una banda local.

De acuerdo con la portavoz de la Dipampco, Rosa Guadalupe, este miércoles 18 de marzo dieron con la captura de un supuesto extorsionador identificado con el alias de “Leroy”, miembro de la banda “La Rumba”, quien habría estado generando temor entre los transportistas haciéndose pasar por integrante del Tren de Aragua.

Según explicó la vocera, el detenido utilizaba esta estrategia para aumentar el nivel de intimidación contra sus víctimas, aprovechando el impacto mediático y el temor que genera el nombre de esta organización criminal en la región.