Tras audio extorsivo, capturan a sujeto que se hacía pasar por miembro del Tren de Aragua

San Pedro Sula, Honduras.-La reciente circulación de un audio extorsivo atribuido presuntamente a la organización criminal Tren de Aragua, en el que se convocaba a transportistas del sector López Arellano a una reunión para exigir pagos ilícitos, generó temor y paralización parcial de unidades en la zona norte del país.
Sin embargo, las investigaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) revelaron que detrás de estas amenazas no está esta estructura internacional, sino un integrante de una banda local.
De acuerdo con la portavoz de la Dipampco, Rosa Guadalupe, este miércoles 18 de marzo dieron con la captura de un supuesto extorsionador identificado con el alias de “Leroy”, miembro de la banda “La Rumba”, quien habría estado generando temor entre los transportistas haciéndose pasar por integrante del Tren de Aragua.
Según explicó la vocera, el detenido utilizaba esta estrategia para aumentar el nivel de intimidación contra sus víctimas, aprovechando el impacto mediático y el temor que genera el nombre de esta organización criminal en la región.
“Él, para generar un grado mayor de temor entre los transportistas, que desde hace varios días habían paralizado sus unidades al supuestamente ser víctimas de extorsión, se hacía pasar por miembro del Tren de Aragua”, detalló Guadalupe.
Las autoridades indicaron que el sospechoso tiene aproximadamente nueve años de pertenecer a la banda “La Rumba” y ya contaba con antecedentes delictivos. En 2017 fue capturado por delitos como extorsión, porte ilegal de armas de fuego y asociación ilícita por la entonces Fuerza Nacional Antiextorsión.
Asimismo, se confirmó que el individuo detenido estaría directamente relacionado con el audio intimidatorio que circuló esta semana entre empresas de transporte tipo “rapidito” que operan en el sector López Arellano de San Pedro Sula.
Durante la operación, las autoridades decomisaron un teléfono celular que será sometido a peritaje técnico, con el objetivo de determinar si desde ese dispositivo se enviaron los mensajes de voz utilizados para amenazar a los transportistas.
Este análisis también permitirá abrir nuevas líneas de investigación para identificar a otros posibles involucrados en la red de cobro de extorsión que afecta a estas rutas del transporte en la zona norte del país.