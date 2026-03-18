Seminarista entró a orar por una joven y habría intentado abusar de ella en Lempira

El hecho se dio a conocer tras la denuncia de la madre de la joven de 22 años, quien presentó ante las autoridades lo ocurrido, alegando que este hombre, un seminarista, se habría aprovechado de su hija cuando le permitió entrar a su casa a orar.
El joven seminarista, de 28 años, fue detenido tras presuntamente cometer el delito de agresiones sexuales en perjuicio de una mujer de 22 años.
El hecho se registró en la comunidad de Mongual, Lempira, cuando el seminarista se encontraba realizando su práctica final para ordenarse como sacerdote.
Según el reporte de la Policía Nacional (UDEP-13), el sospechoso, originario de San Francisco, vestido con su sotana y alzacuello, llegó a la vivienda donde la madre de la víctima le permitió el ingreso para que realizara una oración por su hija.
Según la denuncia de la madre, al ingresar a la habitación donde se llevaba a cabo el acto religioso, sorprendió al sujeto, mientras la joven tenía su ropa interior abajo.
Rápidamente, el hombre negó haber tocado o hecho algo a la joven; sin embargo, la madre lo denunció por agresión sexual en grado de tentativa.
Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), se logró la detención en flagrancia del individuo poco después del incidente.
El seminarista, próximo a ordenarse como sacerdote, fue trasladado a las oficinas del Ministerio Público en Lepaera, Lempira, donde iniciará su proceso judicial.
Se espera que, en los próximos días, se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que un juez determinará las medidas cautelares o la prisión preventiva para el imputado mientras continúan las investigaciones.
Se desconocen las versiones de la joven, por lo que el caso sigue en investigación.