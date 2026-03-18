Matan a una pareja en la colonia Estados Unidos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja fue vilmente asesinada la mañana de este miércoles 18 de marzo en la colonia Estados Unidos de la capital hondureña.

De manera preliminar, se conoció que los Ronal y Aracely, quienes eran esposos, según detallaron sus familiares.

De acuerdo con los datos brindados por los testigos del brutal hecho, la pareja se conducía en motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres en moto.

Sin mediar palabras, los sicarios los atacaron a disparos hasta quitarles la vida y luego huyeron de la zona con rumbo desconocido.