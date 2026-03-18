Matan a una pareja en la colonia Estados Unidos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja fue vilmente asesinada la mañana de este miércoles 18 de marzo en la colonia Estados Unidos de la capital hondureña.
De manera preliminar, se conoció que los Ronal y Aracely, quienes eran esposos, según detallaron sus familiares.
De acuerdo con los datos brindados por los testigos del brutal hecho, la pareja se conducía en motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres en moto.
Sin mediar palabras, los sicarios los atacaron a disparos hasta quitarles la vida y luego huyeron de la zona con rumbo desconocido.
Se desconocen los motivos del brutal ataque que llena de luto a una familia hondureña.
Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente hasta el lugar y luego los familiares también se hicieron presentes, creando una escena de zozobra e indignación.
La hija de la pareja lloraba sobre los cuerpos inertes de sus padres, mientras que un señor de la tercera edad era trasladado hasta otra parte para que no pudiera ver nada de lo que estaba pasando.
Las autoridades acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense, para que realicen el levantamiento y traslado del cadáver hasta la morgue capitalina.