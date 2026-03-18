Presentadora colombiana celebra boda consigo misma y apuesta por el amor propio

Decidió “casarse consigo misma” mediante una ceremonia simbólica; conozca a la presentadora colombiana que ha causado revuelo en redes con su decisión.
La periodista explicó que esta decisión responde a un proceso de crecimiento personal enfocado en el amor propio, la independencia emocional y la autoaceptación.
La ceremonia, que siguió elementos tradicionales de una boda, se realizó en un entorno campestre, íntimo y cuidadosamente preparado. Silvia Corzo estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos, quienes fueron testigos de este momento significativo en su vida.
En los videos compartidos en sus redes sociales, se observa a la presentadora luciendo un vestido blanco largo de encaje, portando un ramo de flores, mientras caminaba hacia el altar acompañada de su hijo, en una escena cargada de simbolismo y emotividad.
Durante el evento, no solo hubo un ambiente festivo, sino también espacios de reflexión. Los asistentes participaron en dinámicas y rituales enfocados en el crecimiento personal, reforzando el mensaje central de la ceremonia: la importancia de priorizarse a uno mismo.
Entre los invitados destacaron figuras del entretenimiento y la televisión colombiana como Iván Lalinde y Margarita Ortega, quienes compartieron con Corzo este momento especial y aparecieron en imágenes grupales difundidas en redes.
Uno de los momentos más destacados fue cuando la periodista pronunció sus votos simbólicos. En ellos expresó su compromiso consigo misma, afirmando: “Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí me acepto”, dejando claro el sentido profundo de su decisión.
La ceremonia también incluyó la participación de su hijo, quien le dedicó unas palabras emotivas, destacando el orgullo que siente por su madre y su capacidad de tomar decisiones que inspiran a otros a reflexionar sobre su propio bienestar emocional.
Este acto, conocido como sologamia, ha ganado visibilidad en los últimos años como una forma simbólica de reafirmar el amor propio. En el caso de Silvia Corzo, su decisión ha abierto un debate sobre nuevas formas de entender las relaciones, el compromiso personal y la construcción de una vida emocional más consciente y equilibrada.