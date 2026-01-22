Colegio de Periodistas se solidariza con Alex Cáceres tras amenazas de muerte

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se solidarizó con el comunicador Alex Cáceres, luego de que este hiciera públicas una serie de amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.
“Desde el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) nos solidarizamos y, al mismo tiempo, denunciamos las amenazas de muerte que está recibiendo nuestro colega Alex Cáceres, quien labora en la compañía televisora HCH”, denunció la institución este jueves.
En la misma publicación, el CPH exigió a las autoridades “realizar las acciones correspondientes para dar con el origen de dichas amenazas”.
El pronunciamiento surgió luego de que Cáceres publicara capturas de pantalla en las que se evidencian mensajes insultantes, llamadas perdidas y amenazas de muerte provenientes de distintos números telefónicos.
🟡AMENAZAS DE MUERTE🟡— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) January 22, 2026
Desde el Colegio de Periodistas de Honduras(CPH), nos solidarizamos y al mismo tiempo denunciamos las amenazas de muerte que está recibiendo nuestro colega Alex Cáceres que labora en la compañía televisora HCH.
Exigimos a las autoridades de investigación... pic.twitter.com/GfIqk2Amvb
“No se mata a la verdad asesinando a periodistas. En los últimos días, he recibido amenazas de muerte, con llamadas y mensajes de diferentes números de teléfono. Dios cubre mis pasos y guarda mi vida”, denunció el periodista a través de sus redes sociales.
El CPH concluyó señalando que este tipo de actos “reafirman el clima de tensión y temor en el que los periodistas ejercemos la profesión, y que, desgraciadamente, el Estado de Honduras hace caso omiso”.
“Nuestro respaldo al colega Cáceres. Cuando amenazan a un periodista hondureño, nos amenazan a todos”, cerró la institución.
Asimismo, varios diputados, entre ellos Ericka Urtecho, Rashid Mejía, Alia Kafati y Antonio “Toño” Rivera, expresaron su solidaridad con el comunicador, enviándole mensajes de apoyo y aliento.
“Toda mi solidaridad, Alex. Eso no puede ser, esa época oscura no puede regresar. Mis respetos para usted”, fue uno de los mensajes compartidos.