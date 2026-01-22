Colegio de Periodistas se solidariza con Alex Cáceres tras amenazas de muerte

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se solidarizó con el comunicador Alex Cáceres, luego de que este hiciera públicas una serie de amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.

“Desde el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) nos solidarizamos y, al mismo tiempo, denunciamos las amenazas de muerte que está recibiendo nuestro colega Alex Cáceres, quien labora en la compañía televisora HCH”, denunció la institución este jueves.

En la misma publicación, el CPH exigió a las autoridades “realizar las acciones correspondientes para dar con el origen de dichas amenazas”.