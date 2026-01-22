Embajada de Venezuela en Tegucigalpa fue cerrada; sus diplomáticos habrían salido del país

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el miércoles 21 de enero, la bandera de Venezuela dejó de flamear en la sede diplomática de ese país sudamericano, en la capital hondureña, y nadie da razón de dónde están sus diplomáticos. La casa ubicada en la calle Rubén Darío, en la zona de Las Minitas, fue cerrada y sus propietarios colocaron rótulos de alquiler, dando a entender con ello que ya no funciona más en el inmueble la Embajada de Venezuela. La vigilancia y el resguardo de la Policía Nacional, del que gozó el inmueble y sus ocupantes, durante los cuatro años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, también fue retirada del edificio y ahora está desprovista de esa protección policial.

En la zona nadie da razón de las autoridades que en su momento estuvieron al servicio de los ciudadanos venezolanos residentes en nuestro país; sólo se enteraron del cierre del inmueble.

Las cosas cambiaron

Desde la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, aunque la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa estuvo abierta, su embajadora Margaud Maricela Godoy Peña, no volvió a llegar a su oficina y según lo que EL HERALDO constató en ese momento, ella realizaba todos los trámites oficiales desde la casa en la que residía en esta ciudad. Es de público conocimiento la relación cercana que el régimen de Nicolás Maduro sostuvo con la administración de la presidenta Xiomara Castro, por el corte político al que ambos pertenecen.