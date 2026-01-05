  1. Inicio
Embajada de Venezuela en Honduras cerrada al público tras captura de Nicolás Maduro

La embajadora no ha llegado a la oficina diplomática desde que se conoció de la captura de Nicolás Maduro, la madrugada del sábado 3 de enero

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 17:35
En la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa no hay funcionarios que atiendan; un policía hondureño es quien brinda seguridad al edificio.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La captura de exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no sólo causó rupturas en ese país sudamericano; en Honduras, la situación política de Venezuela ha tenido secuelas, especialmente en su sede diplomática.

Con el objetivo de conocer la situación actual que viven los ciudadanos venezolanos, EL HERALDO visitó las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa, ubicadas en la colonia Las Minitas; sin embargo, las puertas del edificio permanecían cerradas al público en general.

Al consultar sobre la posibilidad de obtener una entrevista con Margaud Maricela Godoy Peña, embajadora de la República de Venezuela acreditada en Honduras, se informó que no se encontraba en el lugar debido a la coyuntura política que atraviesa su país.

Las puertas de la Embajada de Venezuela estaban cerradas y se conoció que su trabajo diplomático lo estaba realizando de "forma privada", es decir, desde la residencia en la que Margaud Godoy vive en esta ciudad.

Nombramiento

Margaud Godoy, Militante del Proyecto Bolivariano y Chavista, fue nombrada como embajadora ante el gobierno y pueblo de Honduras, en febrero de 2022, por la Asamblea Nacional (AN), pero fue hasta el 31 de marzo de ese mismo año que la presidenta Xiomara Castro y el entonces canciller de la República, que recibieron sus cartas credenciales.

La última actividad de la diplomática venezolana en las redes sociales, fue el 29 de noviembre, cuando reposteó un mensaje del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el que el exmandatario criticó el actuar de Donald Trump, al otorgar un indulto que dejó en libertad al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.

