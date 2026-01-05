Embajada de Venezuela en Honduras cerrada al público tras captura de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- La captura de exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no sólo causó rupturas en ese país sudamericano; en Honduras, la situación política de Venezuela ha tenido secuelas, especialmente en su sede diplomática.

Con el objetivo de conocer la situación actual que viven los ciudadanos venezolanos, EL HERALDO visitó las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa, ubicadas en la colonia Las Minitas; sin embargo, las puertas del edificio permanecían cerradas al público en general.

Al consultar sobre la posibilidad de obtener una entrevista con Margaud Maricela Godoy Peña, embajadora de la República de Venezuela acreditada en Honduras, se informó que no se encontraba en el lugar debido a la coyuntura política que atraviesa su país.