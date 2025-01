Nicolás Maduro llama “buen amigo” a Mel Zelaya en su discurso de investidura

Caracas, Venezuela. - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , juró este viernes 10 de enero como mandatario para el período 2025-2031 en la sede de la Asamblea Nacional (AN) y durante su discurso dedicó palabras al expresidente hondureño Manuel Zelaya.

7

A pesar de la participación de esta comitiva, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no viajó al evento, según confirmó previamente el vicecanciller. No obstante, no se han revelado las razones de su ausencia.