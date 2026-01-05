¿Cuáles fueron los acuerdos que firmó el gobierno de Xiomara Castro con Nicolás Maduro? ¿Seguirán vigentes tras la captura del presidente Venezolano por parte de EE UU? Este es un desglose en materia de cooperación de lo pactado entre ambos gobiernos desde inicios de 2022 hasta la fecha.
En enero de 2022, tras el inicio del gobierno de Xiomara Castro, Honduras y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas que se habían roto en 2019 con el mandato de Juan Orlando Hernández. El anuncio se dio el 28 de enero por medio del canciller de Venezuela, Félix Plasencia.
Tras retomar relaciones, ambas naciones firmaron un acuerdo para establecer un mecanismo de consultas políticas. Fueron 22 puntos de acción que integró el acuerdo de cooperación, los cuales incluye alianzas en materia de vivienda, energía, combustible, comercio agrícola, turismo, conectividad aérea, arte, educación, y otros.
Posteriormente, Amable de Jesús Hernández y Mario Suazo, director y subdirector del Instituto Hondureño de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), firmaron un memorándum de entendimiento en materia de asistencia técnica para la construcción de viviendas con el Ministerio de Gran Misión Vivienda Venezuela.
En el primer año del mandato de Xiomara Castro se firmó un convenio marco de cooperación entre Honduras y Venezuela. El documento establecía cooperación en las siguientes áreas: Salud, educación, cultura, energía, seguridad y soberanía alimentaria, industria, intercambio comercial, desarrollo rural, promoción de inversiones públicas y privadas. Asimismo, en agricultura y ganadería, infraestructura, petroquímica, tecnología de la información y comunicaciones, turismo, ciencia y tecnología y ambiente.
Entre los puntos se estableció -también- el intercambio de información, de conocimientos y de programas específicos; el intercambio de visitas entre representantes de delegaciones económicas, comerciales, técnicas y tecnológicas, de los sectores público y privado de ambos países; la promoción y la participación en eventos, ferias, conferencias y seminarios que organicen ambos países para intensificar su cooperación; la promoción, expansión y diversificación del comercio de bienes entre ambos países; el intercambio de información relacionada con la protección y el uso sostenible de los recursos naturales; creación de sociedades mixtas, establecimiento de representaciones comerciales y sucursales.
Al mismo tiempo suscripción de convenios de producción compartida dirigidos a maximizar la utilización de capacidades de producción, minimizar costos de producción e incrementar la competitividad internacional; construcción, rehabilitación, modernización, expansión y automatización de plantas e industrias existentes; mercadeo, consultoría y otros servicios; preparación de estudios de factibilidad e intercambio de información y experiencia sobre capacitación profesional.
Otro acuerdo se dio entre el expresidente Manuel Zelaya y Nicolás Maduro sobre la deuda de Honduras con Venezuela y se trató del pago de la obligación financiera y el gobierno venezolano regresaría esos fondos en proyectos sociales a Honduras, según dijo Zelaya en 2023. La deuda hasta ese año era de 80.1 millones de dólares (casi 2,000 millones de lempiras)
En el segundo semestre de 2024, el entonces ministro de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, se reunieron con el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, en la sede del Ministerio de Defensa de Venezuela. La reunión de alto nivel se centró en compartir experiencias y explorar nuevas vías de cooperación en áreas clave de defensa y seguridad, afirmaron los gobernantes.
El gobierno de Xiomara Castro asistió varias veces a Venezuela a eventos como conmemoración del fallecimiento de Hugo Chávez y toma de posesión de Nicolás Maduro. Incluso, se habló sobre volver a comprar petróleo a Venezuela, algo que no se concretó.