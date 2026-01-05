¿Cuáles fueron los acuerdos que firmó el gobierno de Xiomara Castro con Nicolás Maduro?

Entre los puntos se estableció -también- el intercambio de información, de conocimientos y de programas específicos; el intercambio de visitas entre representantes de delegaciones económicas, comerciales, técnicas y tecnológicas, de los sectores público y privado de ambos países; la promoción y la participación en eventos, ferias, conferencias y seminarios que organicen ambos países para intensificar su cooperación; la promoción, expansión y diversificación del comercio de bienes entre ambos países; el intercambio de información relacionada con la protección y el uso sostenible de los recursos naturales; creación de sociedades mixtas, establecimiento de representaciones comerciales y sucursales.