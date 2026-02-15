Fichajes Real Madrid: Las altas que prepara el equipo merengue para el mercado de junio 2026

Real Madrid ya piensa en reforzar su plantilla y estos son los fichajes que tiene preparados para el mercado de piernas 2026.
Luego del triunfo contundente 4-1 del Real Madrid sobre la Real Sociedad, Diario Sport de España ha revelado los fichajes que tiene el equipo blanco para el mercado de verano.
El Real Madrid CF se enfrenta a un punto de inflexión. El fallido proyecto encabezado por Xabi Alonso marcó un antes y un después en la hoja de ruta de la directiva. Durante varios mercados, la cúpula blanca defendió la tesis de que la plantilla era autosuficiente para competir por todos los títulos.
La apuesta por la continuidad, sumada a incorporaciones estratégicas en temporadas anteriores, parecía suficiente para sostener la transición tras la salida de la generación más laureada de la historia del club.
Sin embargo, el rendimiento colectivo de los últimos meses ha obligado a revisar esa convicción. Las sinergias no han terminado de consolidarse y el llamado “súper equipo” diseñado por Florentino Pérez no ha alcanzado el nivel esperado en los momentos decisivos.
El diagnóstico interno es claro: se necesita una reestructuración quirúrgica que reactive la competitividad y equilibre el vestuario.
Dos regresos estratégicos: El primer movimiento será el retorno de Endrick tras su cesión en el Olympique de Lyon. El brasileño vuelve con un estatus reforzado gracias a su rendimiento en Francia.
Aunque la figura de Kylian Mbappé monopoliza la referencia ofensiva, el debate se abre en el costado derecho, donde ni Brahim Díaz, ni Rodrygo, ni Franco Mastantuono han logrado consolidarse con regularidad. Endrick podría encontrar ahí un nicho competitivo para reclamar protagonismo.
El segundo regreso será el de Nico Paz. En este caso, el club ejecutará la opción de recompra al Como 1907, cifrada en nueve millones de euros, aunque no se descarta una compensación adicional dada la excelente relación institucional entre ambas entidades.
El mediapunta argentino ha firmado una temporada sobresaliente en la Serie A, consolidándose como uno de los talentos emergentes del campeonato. No obstante, su encaje táctico genera interrogantes ante la competencia directa con Arda Güler, el propio Mastantuono y, en un escalón más físico y llegador, Jude Bellingham.
Hasta cuatro fichajes en el horizonte: Más allá de los regresos, el plan de reconstrucción contempla entre tres y cuatro incorporaciones. La defensa es la prioridad. David Alaba y Antonio Rüdiger finalizan contrato, y aunque el alemán tiene opciones de renovar, las dudas físicas condicionan la planificación.
Existe confianza en Éder Militão, pero sus reiteradas lesiones obligan a blindar la posición con garantías adicionales. En la rotación seguirán Dean Huijsen y Raúl Asencio, aunque el rendimiento del primero ha sufrido un bajón notable.
Entre las alternativas que se han valorado figuran nombres como Dayot Upamecano o Marc Guéhi, pero sus situaciones contractuales complican la operación.
En ese escenario, Ibrahima Konaté vuelve a ganar fuerza como objetivo prioritario, mientras que Jacobo Ramón aparece como una opción más asequible y de proyección.
El centro del campo es el otro gran foco. Tras descartar el pasado verano la llegada de Martín Zubimendi, una petición expresa de Xabi Alonso, el equipo ha evidenciado carencias en la organización y en la gestión de los ritmos de partido.
El club busca ahora un perfil de “jugón”, un mediocentro capaz de asumir la dirección y clarificar el juego en contextos de máxima exigencia. Las opciones élite están blindadas y supondrían inversiones millonarias, por lo que la dirección deportiva explora alternativas de alto potencial como Kees Smit.
Por último, la situación contractual de Dani Carvajal podría abrir otro frente. Si no renueva, el lateral derecho se convertirá en prioridad.
El canterano David Jiménez es una opción interna, pero la dirección deportiva no descarta acudir al mercado, especialmente ante el historial físico de Trent Alexander-Arnold y la resistencia de Federico Valverde a ocupar esa demarcación de forma continuada.
El verano se presenta, por tanto, como uno de los más decisivos de la última década en Chamartín. La política de continuidad ha dado paso a una etapa de reajuste estructural. El mensaje interno es inequívoco: el Madrid necesita reinventarse para volver a dominar.