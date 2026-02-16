Son Heung-Min y Hugo Lloris caminan por calles de SPS, compran en café y esto gastaron

Son Heung-Min, Hugo Lloris y Los Ángeles FC se fueron a caminar por las calles de San Pedro Sula. Ingresaron a comprar a un café y esto fue lo que gastaron. ¿Dejaron propina?
El club norteamericano aterrizó ayer en horas de la noche a suelo catracho para enfrentar este martes a Real España.
Fue este lunes en horas del mediodía cuando sorprendieron a todos los aficionados catrachos. A pesar de llegar con una delegación repleta de estrellas, decidieron salir en horas tempranas a recorrer las calles de San Pedro Sula.
Hugo Lloris, destacado portero y campeón con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018 es una de las figuras que llegan para jugar ante el conjunto aurinegro en el Morazán.
Otras de las figuras es Son Heung-Min, extremo izquierdo que ha jugado en equipos como Hamburgo S. V. (2010-13) Bayer 04 Leverkusen (2013-15) Tottenham Hotspurs F. C. (2015-25) y ahora Los Ángeles F. C.
Son demostró su impresionante humildad al caminar por las calles de la capital industrial del país, pese a ser uno de los futbolistas más cotizados de los últimos años.
El plantel de fue a un café cerca de hotel donde se hospedan. Fueron un total de 17 cafés los que pidió el plantel en un negocio cerca del hotel.
“Yo no sabía quién era y un cliente me dijo que era una súper estrella, pero yo solo sé que me pidió una de azúcar en su café”, dijo el joven cuando fue consultado por Son Heung-Min.
En total el plantel de Los Ángeles FC pagaron 905 lempiras por los 17 cafés.
¿Y dejaron propina? El joven que los atendió que no porque hicieron pago sin contacto.