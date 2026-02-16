  1. Inicio
Son Heung-Min y Hugo Lloris caminan por calles de SPS, compran en café y esto gastaron

El plantel de Los Ángeles FC sorprendió en una cafetería de San Pedro Sula, ¿dejaron propina?

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 15:37
1 de 10

Son Heung-Min, Hugo Lloris y Los Ángeles FC se fueron a caminar por las calles de San Pedro Sula. Ingresaron a comprar a un café y esto fue lo que gastaron. ¿Dejaron propina?

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
2 de 10

El club norteamericano aterrizó ayer en horas de la noche a suelo catracho para enfrentar este martes a Real España.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
3 de 10

Fue este lunes en horas del mediodía cuando sorprendieron a todos los aficionados catrachos. A pesar de llegar con una delegación repleta de estrellas, decidieron salir en horas tempranas a recorrer las calles de San Pedro Sula.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
4 de 10

Hugo Lloris, destacado portero y campeón con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018 es una de las figuras que llegan para jugar ante el conjunto aurinegro en el Morazán.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
5 de 10

Otras de las figuras es Son Heung-Min, extremo izquierdo que ha jugado en equipos como Hamburgo S. V. (2010-13) Bayer 04 Leverkusen (2013-15) Tottenham Hotspurs F. C. (2015-25) y ahora Los Ángeles F. C.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
6 de 10

Son demostró su impresionante humildad al caminar por las calles de la capital industrial del país, pese a ser uno de los futbolistas más cotizados de los últimos años.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
7 de 10

El plantel de fue a un café cerca de hotel donde se hospedan. Fueron un total de 17 cafés los que pidió el plantel en un negocio cerca del hotel.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
8 de 10

“Yo no sabía quién era y un cliente me dijo que era una súper estrella, pero yo solo sé que me pidió una de azúcar en su café”, dijo el joven cuando fue consultado por Son Heung-Min.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
9 de 10

En total el plantel de Los Ángeles FC pagaron 905 lempiras por los 17 cafés.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
10 de 10

¿Y dejaron propina? El joven que los atendió que no porque hicieron pago sin contacto.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
