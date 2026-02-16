Revelan dónde y cómo causaron la muerte de barrista de Motagua tras juego vs Marathón

La muerte de un barrista de Motagua tras el juego ante Marathón ha generado diversas preguntas. En redes, una cuenta afín al club azul, detalló dónde y cómo perdió la vida el joven.
Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García”, perdió la vida el 15 de febrero luego del partido entre Motagua y Marathón.
Él perdió la vida fuera del Estadio Nacional al recibir, al menos, un disparo y minutos después fallecer en un centro asistencial.
Fuera del Estadio Nacional se registró violencia, pelea entre los propios simpatizantes de Motagua. Sin embargo, se detalló que él no murió fuera del estadio.
“Ayer en la Cerca de la Colonia Centroamérica sobre el bulevar del norte, los integrantes del Comando de Comayagua, sufrieron un atentado criminal, varios delincuentes le dispararon al bus que los trasladaba. Perdiendo la vida uno de los aficionados”, escribió la cuenta Loko por Motagua.
Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García” habría perdido en la Colonia Centroamérica de Tegucigalpa.
“Chalo García”, según algunas versiones, estaba dentro del bus que llevaba miembros de la barra de Motagua cuando fueron atacados a balazos.
Velmeth Absalón García Hernández, fue herida de bala y trasladado al Hospital Escuela, donde falleció horas después.
La muerte del joven ha causado indignación en la barra de Motagua y se ha pedido investigar a los autores del hecho.
La muerte de “Chalo García” vuelve e enlutar los estadios en Honduras, un país que ha sufrido de violencia por años en los partidos de fútbol.