"El cielo gana un ángel" "Serás eterno": Desgarradores mensajes tras muerte de barrista de Motagua

Consternación por muerte de aficionado del Motagua tras ser atacado a tiros en las afueras del estadio Nacional. Así lo despiden sus amigos.
Este lunes se confirmó la muerte de Velmeth Absalón García Hernández, conocido por sus allegados como “Chalo.
“Chalo" era un reconocido joven que formaba parte de "Los Revolucionarios", barra organizada del Moatgua.
Velmeth García perdió la vida ayer domingo en horas de la noche, cuando aficionados de Motagua fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos a las afueras del estadio Chelato Uclés.
Lo anterior, luego de disturbios ocurridos tras el clásico Motagua ante Marathón por la jornada 5 de la Liga Nacional de Honduras.
El cuerpo del joven barrista fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
La muerte de "Chalo" ha llenado de luto y dejado mucha consternación en sus allegados y aficionados de Motagua.
"Ayer el fútbol fue manchado por la violencia. Hoy lloramos una pérdida irreparable. Nos unimos en oración por su familia, por sus amigos y por todos los que compartieron vida con él dentro y fuera de la barra", escribió una de las páginas de la barra del Motagua.
"La barra pierde a un hermano, pero el cielo gana un ángel azul", dice otro de los mensajes tras su muerte.
Los vecinos de la Arturo Quezada, lugar de residencia de "Chalo" también se pronunciaron por la lamentable perdida.
"Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor, cariño y buenos recuerdos que nadie podrá borrar. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma nobleza y el mismo corazón que tú nos enseñaste", escribió su cuñada en redes sociales.
"Vuela alto hermano de cancha", fue el desgarrador mensaje de Alan Euceda.
Welnert García se dedicaba a la cocina y vivió un tiempo en Estados Unidos, según muestran sus fotos en redes sociales.
En las postales se le veía preparando deliciosos platillos de comida.
La muerte de "Chalo" deja consternación en Tegucigalpa.