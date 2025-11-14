Carlos Pavón y su crítica a los jugadores de Honduras: “Sin ganas, sin corazón”

Tegucigalpa, Honduras.- Una de las voces autorizadas en la Selección Nacional de Honduras es Carlos Pavón, el máximo goleador de la Bicolor en su historia y mundialista en Sudáfrica 2010. El exdelantero de Honduras fue parte de la transmisión del partido en una cadena internacional y se mostró decepcionado con la actitud de los futbolistas catrachos en la derrota 2-0 vs Nicaragua en Managua.

Pavón fue enfatizó que todos los futbolistas estuvieron apáticos y nunca entendieron el momento histórico en el que se encontraban. “Se vio una Honduras pasiva, sin ganas, sin corazón”, puntualizó Carlos Pavón. Ahora la Bicolor tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo, Costa Rica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos y viajará el próximo domingo a suelo costarricense. La tabla de posiciones ubica a Honduras en la cima con ocho puntos y Haití tiene la misma cantidad, mientras Costa Rica ostenta seis unidades y Nicaragua se quedó con cuatro, ya fuera del Mundial 2026.