Si Honduras no va al Mundial, estos jugadores no seguirán y los cambios que habrá en la Bicolor

Honduras jugará el martes ante Costa Rica en busca de un milagro para ir al Mundial 2026. La Bicolor necesita ganarle a ticos en San José y también estar pendiente de lo que pase en el juego de Haití. Si Honduras queda eliminado, estos serán los futbolistas que no continuarán en la "H" y los cambios que se vendrían.
Honduras cayó 2-0 vs Nicaragua en Managua y complicó sus posibilidades de estar en la Copa del Mundo. Pese a ser líder, ahora la "H" debe ganar en Costa Rica porque los puntos no ajustarían ni para repechaje viendo el panorama en los demás grupos.
En primera instancia, Reinaldo Rueda no continuará con Honduras. El DT ya dijo hace semanas que piensa en retirarse y que cerrará su ciclo con Honduras vayamos o no al Mundial 2026.
Rueda cerrará su segundo ciclo con Honduras y a partir del 2026, tras el Mundial o a inicios del 2027, la Federación de Fútbol buscará al nuevo mandamás para la Selección.
En cuanto a los federativos, tanto Jorge Salomón como los demás miembros van a continuar. Salomón fue electo en su cargo hasta el año 2027, cuando posiblemente ya tengamos al nuevo DT de Honduras.
En cuanto a los futbolistas hay varios que no continuarán y uno de ellos es Andy Najar, quien confirmó que esta será su última eliminatoria y dirá adiós a la Bicolor. El lateral actualmente tiene 32 años.
Romell Quioto podría ser otro jugador que puede estar jugando su última eliminatoria, aunque no ha confirmado si continuará o no luego del Mundial. El ariete actualmente tiene 34 años.
El naturalizado Yustin Arboleda es otro que no continuaría por su edad y porque el nivel va bajando, algo natural en la carrera de un futbolista. El delantero de Olimpia tiene ahora mismo 34 años.
Al retiro de Andy Najar se suma Alex López, quien ha sido parte del proceso pero no sin ser convocado en la reciente fecha FIFA. El volante del Olancho también confirmó que esta será su última eliminatoria.
Antony Lozano puede estar en su última eliminatoria. Tiene 32 años y volverá a jugar dentro de al menos 6 meses, después tendrá que ver con qué equipo juega y su nivel ya viene a la baja. ¿Crees que debe haber otros cambios?