Yustin Arboleda tras derrota de Honduras ante Nicaragua: "no le tenemos miedo al éxito"

Managua, Nicaragua.- La eliminada selección de Nicaragua sorprendió a la de Honduras al lograr un triunfo por 2-0, con lo que le impidió clasificarse anticipadamente al Mundial de 2026 por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

Yustin Arboleda, uno de los jugadores que vio minutos ante Nicaragua en el segundo tiempo, habló luego del encuentro y profundizó sobre la derrota, habló de lo que dijo Rueda en conferencia de prensa y lo que se viene ante Costa Rica.

Declaraciones —Todavía estamos de primeros del grupo, obviamente quizás si hubiéramos ganado hoy, estuviéramos más cómodos, pero las eliminatorias son así, son difíciles, y bueno, ahora hay que ir a apuntar al partido contra Costa Rica y tratar de ganarlo.

¿Y qué se le puede decir a la gente en este momento? O sea, la ilusión de más de 10 millones de personas abajo.

—Sí, por supuesto. Yo creo que lo que les podamos decir de nada va a servir, ellos están dolidos de igual forma como estamos nosotros, como jugadores, somos los primeros en querer conseguir los objetivos que nos planteamos. Es difícil a veces, el fútbol es así, y bueno, ahora hay que recibir lo que venga y preparar el partido del día martes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ¿Cómo preparar la parte mental porque el profesor Rueda dijo que Honduras no existió?

—Y sí, si el profe lo dijo, es porque se vio, lo vieron ustedes desde afuera, seguramente la gente también lo vio. Y ahora, como tú dices, la parte mental va a ser súper importante esos días; hay que meterse en lo que es trabajar para ese partido el día martes y dejar de lado todo.