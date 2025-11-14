  1. Inicio
Eliminatoria Concacaf: Las cinco selecciones ya eliminadas y el milagro que ocupa Honduras

La eliminatoria de Concacaf nos podría dejar el martes la histórica clasificación al Mundial de tres selecciones caribeñas

  • 14 de noviembre de 2025 a las 09:34
1 de 12

Tras la finalización de la quinta jornada eliminatoria de la Concacaf, este es el panorama de los que siguen vivos y los cinco países que ya quedaron fuera de la Copa del Mundo. Honduras necesita un milagro si quiere el boleto directo.

 Foto: El Heraldo
2 de 12

Guatemala perdió 3-2 vs Panamá en casa y se quedó con cinco puntos, quedando sin posibilidades de llegar al menos al repechaje. Panamá y Surinam llegaron a 9 unidades.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

El Salvador cayó 4-0 vs Surinam y se quedó tres unidades en el fondo de su grupo y sin ninguna posibilidad de pelear, al menos, repechaje. Los cuscatlecos no van a una Copa del Mundo desde España 82.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

La otra selección que quedó fuera es Trinidad y Tobago, caribeña que empató 1-1 vs Jamaica y llegó a seis unidades, ya sin posibilidades porque Jamaica hizo 10 puntos y Curazao 11.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

Bermudas fue la primera selección eliminada y sigue siendo la cenicienta al no cosechar ningún puntos, apenas dos goles anotados y 21 encajados.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

¿Honduras? A Honduras solo le queda ganar en San José porque el tema del repechaje es casi una utopía viendo los puntos y goles de Curazao, Jamaica, Surinam y Panamá. Si Honduras derrota a Costa Rica habrá que ver también a Haití y por cuánto gana (o que haya empate de nosotros y de Haití), ahora mismo Honduras tiene una diferencia de +3 y Haití de +1. Solo le queda ganar, más nada (o rezar porque haya empate en ambos juegos).

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
7 de 12

Jamaica empató de visita ante Trinidad y en la última fecha recibirá a Curazao, selección a la que deberán vencer si quiere meterse de forma directa.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

Curazao es el líder del grupo B con 13 goles anotados y tres en contra; el empate les bastará en Kingston para sellar su primera clasificación al Mundial.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

En el sector A la situación está al rojo vivo entre Panamá y Surinam, selecciones que tiene 9 puntos, pero Surinam con diferencia de goles de +5 y los panameños de +2.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Surinam puede sellar su histórica clasificación al Mundial en Guatemala, de momento llevan la ventaja ante Panamá por el tema de los goles. Todos los partidos serán este martes a las 7:00 pm.

Foto: Cortesía redes
11 de 12

FIFA otorgará unos 10 millones de dólares a cada selección que clasifique al Mundial y en varias de ellas un 40% del premio será distribuido entre los futbolistas.

Foto: Cortesía redes
12 de 12

Ahora mismo las dos selecciones que irían por Concacaf a la repesca mundialista serían Jamaica y Panamá. Los dos combinados de Concacaf que vayan al repechaje deberán pelear por dos boletos al Mundial ante Nueva Caledonia, Bolivia y por África Nigeria o Congo; así como Emiratos o Irak por Asia.

Foto: Cortesía redes
