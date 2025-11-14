Eliminatoria Concacaf: Las cinco selecciones ya eliminadas y el milagro que ocupa Honduras

Tras la finalización de la quinta jornada eliminatoria de la Concacaf, este es el panorama de los que siguen vivos y los cinco países que ya quedaron fuera de la Copa del Mundo. Honduras necesita un milagro si quiere el boleto directo.
Guatemala perdió 3-2 vs Panamá en casa y se quedó con cinco puntos, quedando sin posibilidades de llegar al menos al repechaje. Panamá y Surinam llegaron a 9 unidades.
El Salvador cayó 4-0 vs Surinam y se quedó tres unidades en el fondo de su grupo y sin ninguna posibilidad de pelear, al menos, repechaje. Los cuscatlecos no van a una Copa del Mundo desde España 82.
La otra selección que quedó fuera es Trinidad y Tobago, caribeña que empató 1-1 vs Jamaica y llegó a seis unidades, ya sin posibilidades porque Jamaica hizo 10 puntos y Curazao 11.
Bermudas fue la primera selección eliminada y sigue siendo la cenicienta al no cosechar ningún puntos, apenas dos goles anotados y 21 encajados.
¿Honduras? A Honduras solo le queda ganar en San José porque el tema del repechaje es casi una utopía viendo los puntos y goles de Curazao, Jamaica, Surinam y Panamá. Si Honduras derrota a Costa Rica habrá que ver también a Haití y por cuánto gana (o que haya empate de nosotros y de Haití), ahora mismo Honduras tiene una diferencia de +3 y Haití de +1. Solo le queda ganar, más nada (o rezar porque haya empate en ambos juegos).
Jamaica empató de visita ante Trinidad y en la última fecha recibirá a Curazao, selección a la que deberán vencer si quiere meterse de forma directa.
Curazao es el líder del grupo B con 13 goles anotados y tres en contra; el empate les bastará en Kingston para sellar su primera clasificación al Mundial.
En el sector A la situación está al rojo vivo entre Panamá y Surinam, selecciones que tiene 9 puntos, pero Surinam con diferencia de goles de +5 y los panameños de +2.
Surinam puede sellar su histórica clasificación al Mundial en Guatemala, de momento llevan la ventaja ante Panamá por el tema de los goles. Todos los partidos serán este martes a las 7:00 pm.
FIFA otorgará unos 10 millones de dólares a cada selección que clasifique al Mundial y en varias de ellas un 40% del premio será distribuido entre los futbolistas.
Ahora mismo las dos selecciones que irían por Concacaf a la repesca mundialista serían Jamaica y Panamá. Los dos combinados de Concacaf que vayan al repechaje deberán pelear por dos boletos al Mundial ante Nueva Caledonia, Bolivia y por África Nigeria o Congo; así como Emiratos o Irak por Asia.