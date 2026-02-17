No va por TVC: El canal que transmitirá el partido Real España vs Los Ángeles FC EN VIVO

San Pedro Sula, Honduras.- El fútbol hondureño vuelve a escena internacional este martes con el debut del Real España en la Copa de Campeones de Concacaf. La escuadra aurinegra recibe al Los Ángeles FC por la primera ronda del certamen en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en un compromiso programado para las 9:00 de la noche. La Máquina vuelve al torneo internacional luego de su última participación en 2023 y tiene la responsabilidad de representar al país tras la reciente eliminación del Olimpia a manos del América la semana anterior.

El reto no será sencillo. El conjunto angelino ha sido subcampeón del torneo en dos ocasiones y cuenta con una plantilla valorada en más de 80 millones de dólares. Entre sus figuras destacan el campeón del mundo Hugo Lloris, el delantero gabonés Denis Bouanga y el surcoreano Heung-Min Son, exjugador del Tottenham de Inglaterra. En el historial ante clubes de la MLS, el Real España registra una victoria, dos empates y dos derrotas. Su único triunfo fue el 2-1 frente al Colorado Rapids en la fase de grupos de la edición 2011-2012, con doblete de Carlos Pavón en el Dick’s Sporting Goods Park.

El duelo también marcará la primera vez que LA FC enfrente a un club hondureño en la competición y apenas su segundo cruce ante un equipo centroamericano, tras eliminar al Alajuelense de Costa Rica en la edición 2023. El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, donde se medirá ante el Alajuela.

