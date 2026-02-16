Jeaustin Campos avisa a LA FC, dice que buscará ganar y defiende el fútbol de Centroamérica

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España vivirá este martes 17 de febrero una noche histórica cuando reciba al poderoso Los Ángeles FC en el partido de ida de la primera fase de la Concacaf Champions Cup. La Máquina aurinegra se medirá a un rival de peso internacional, cargado de figuras como el surcoreano Son Heung-min, el delantero Denis Bouanga y el guardameta campeón del mundo con Francia Hugo Lloris.

En la antesala del compromiso, el técnico Jeaustin Campos compareció en conferencia de prensa y dejó claro que su equipo está listo en lo físico y emocional, que han trabajado para equiparar el nivel del rival desde lo táctico y que saldrán a competir con agresividad, pero con equilibrio. Además, fue autocrítico sobre la realidad del fútbol hondureño frente a ligas como la MLS y la Liga MX, aunque aseguró que eso no les quita la ilusión ni la ambición de hacer historia.

Conferencia de Jeaustin Campos

¿Cómo siente que está el grupo a nivel físico, mental y qué tan preparados están para este primer partido? Agradecerle a Dios primero la oportunidad de estar por acá, de compartir con ustedes, también de disfrutar este maravilloso evento que es el más grande del área a nivel de clubes. La verdad que hemos intentado, con éxito, dosificar y tener una rotación en la plantilla durante los últimos juegos de la Liga. Gracias a Dios, como lo habíamos anunciado, hemos tenido una plantilla bien competitiva y hemos intentado hacer la rotación para que físicamente estemos a punto. La gran mayoría de los que probablemente inicien van a estar con una carga adecuada de trabajo y listos para competir. En la parte emocional, bueno, creo que no hay mucho que hacer, es donde menos se tiene que trabajar, uno como entrenador. Es excitante de estar en un torneo como este, contra un rival de mucho respeto. Estamos al tope en todo y lo único que queda, pues obviamente ya dentro del campo, fluir y que Dios primero todo nos salga bastante bien. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE ¿Cómo ha sido la preparación de ese partido? Obviamente hay algo que, por más que quisiéramos, no podemos solucionar, que es el tema de las intensidades en las diferentes ligas de nuestra área. Sí hay diferencia, pero no es un obstáculo si se logra trabajar de la mejor manera. Lo comentábamos con los muchachos estos días, de que la intensidad, la dinámica, los kilómetros de recorrido, la velocidad, todo eso se puede trabajar desde un punto de vista táctico también. Entonces, hemos estado trabajando muchísimo para mí y respeto las demás opiniones, pero en lo que a mí me concierne, todo lo que es intensidad y dinámica es una relación directa con la parte táctica, con la disciplina táctica, no solo correr por correr, sino también ser eficientes en los trazos, en los trayectos, y eso es lo que nos hemos estado ocupando, de tener esa eficiencia en los recorridos, tanto ofensivos como defensivos, para equiparar un poquito. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, en la Liga lo hemos hecho también bastante bien, con buena intensidad, y sobre todo, entre más eficientes sean esos recorridos desde el punto de vista táctico, involucrado, también vamos a tener mayor tiempo en la pelota de nuestro poder y sobre todo que el gasto energético sea bien dosificado, siempre estando al tope, compitiendo de tú a tú. ¿Qué Real España vamos a ver mañana? Es una guerra de dos batallas, y eso hay que verlo como un todo, de 180 minutos o más, entonces, por supuesto que queremos salir por el partido, y vamos a hacerlo, vamos a meter buena intensidad, a tener una buena presión y ya estamos claros en qué sectores del campo es donde vamos a ir a presionar, dónde podemos hacerles daño, obviamente también sabemos que tienen figuras importantes que también nos pueden hacer daño, no solo individual sino colectivamente, pero lo más importante es ver un equipo mesurado, comedido, eso no quiere decir que sea conservador, simple y sencillamente que vamos a ir a buscar el partido, pero tampoco sin perder la cabeza, que vamos a ir a atacar con la mayor cantidad de gente posible, pero que nuestra segunda y tercera línea en defensiva esté bien estructurada, bien escalonada, que eso también es importante. Es un partido donde el reglamento que tenemos le da mucho poder al visitante, entonces también hay que cuidarse, tiene pro y contra ese reglamento, porque como local, tenés el cuchillo en el cuello porque de repente con un gol se te puede venir abajo, así como nosotros podemos ir a buscar goles en Los Ángeles igual, entonces vamos a ir viendo el partido conforme lo vayamos leyendo, vamos a ir tomando decisiones, pero de entrada por supuesto que estamos en nuestra casa, con nuestra gente y vamos a competir de entrada, a tratar de buscar con muchísima agresividad, con mucha intensidad como hemos venido jugando en la Liga, el juego y los goles que nos hagan sacar la diferencia en este primer partido de la llave.