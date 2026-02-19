Honduras jugará amistoso con selección sudamericana en marzo en España

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras aún no tiene técnico luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de acudir al Mundial 2026 y están en la búsqueda.

Esto está por consumarse y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y se está confirmando desde Sudamérica que Honduras tendrá actividad.