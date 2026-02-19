Honduras jugará amistoso con selección sudamericana en marzo en España

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras aún no tiene técnico luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de acudir al Mundial 2026 y están en la búsqueda.
Esto está por consumarse y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y se está confirmando desde Sudamérica que Honduras tendrá actividad.
El diario Líbero informa que la selección de Perú sostendrá un amistoso frente a Senegal y el segundo será frente a la Bicolor, citando a sus fuentes.
Perú primero se medirá a los Leones de la Teranga el sábado 28 de marzo y el martes 31 de marzo será contra la escuadra catracha, será en tierras europeas.
Sobresale que el encuentro entre Perú y Honduras será en el estadio Omónio Butarque en Leganés, en el norte de la capital española, Madrid, y el horario oficial se definirá en los próximos días.
Los Incas están dirigidos por el experimentado entrenador brasileño Mano Menezes, quien también está iniciando el proceso de los sudamericanos con miras al Mundial 2030.