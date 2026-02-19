  1. Inicio
Honduras jugará amistoso con selección sudamericana en marzo en España

La selección de Honduras pese a que todavía no tiene técnico, tendrá un amistoso en las próximas semanas

  19 de febrero de 2026
La Selección Nacional de Honduras viajará a Europa a este amistoso.

 Foto: Archivo

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras aún no tiene técnico luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de acudir al Mundial 2026 y están en la búsqueda.

Esto está por consumarse y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y se está confirmando desde Sudamérica que Honduras tendrá actividad.

¿Dirigirá a la H? La FFH ya sostuvo contactos con Santi Denia

El diario Líbero informa que la selección de Perú sostendrá un amistoso frente a Senegal y el segundo será frente a la Bicolor, citando a sus fuentes.

Perú primero se medirá a los Leones de la Teranga el sábado 28 de marzo y el martes 31 de marzo será contra la escuadra catracha, será en tierras europeas.

Honduras busca técnico rumbo al Mundial 2030: Candidatos que más suenan para la Bicolor

Sobresale que el encuentro entre Perú y Honduras será en el estadio Omónio Butarque en Leganés, en el norte de la capital española, Madrid, y el horario oficial se definirá en los próximos días.

Troglio alza la mano para dirigir a Honduras: "Ahorita es el único momento en que podría"

Los Incas están dirigidos por el experimentado entrenador brasileño Mano Menezes, quien también está iniciando el proceso de los sudamericanos con miras al Mundial 2030.

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

