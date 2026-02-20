  1. Inicio
Con una camisa del Olimpia sobre el ataúd: así despidieron a policía que murió en enfrentamiento

Con honores, una camisa del Olimpia sobre el ataúd y rodeado de sus compañeros, fue despedido el policía que murió en un enfrentamiento en Atlántida

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 09:27
Autoridades policiales, familiares y amigos despidieron a Jefry López en el Cementerio General de Morolica, en Choluteca.

 Foto: Cortesía
El Clase I póstumo de Policía Jefry Leonardo López murió en cumplimiento de su deber durante un operativo en La Masica, Atlántida.

 Foto: Cortesía
El sepelio se realizó en el Cementerio General de Morolica, donde familiares, amigos, compañeros de promoción y miembros de la institución policial acompañaron el cortejo fúnebre para rendirle honores.

 Foto: Cortesía
En el lugar hubo una multitud de personas. En vida, Jefry era fanático del Club Deportivo Olimpia, por lo que colocaron una camiseta del equipo sobre el ataúd.

 Foto: Cortesía
En el sepelio, muchos de sus compañeros se despidieron de él con mucho pesar, pero recordando cada momento vivido a su lado.

 Foto: Cortesía
El agente policial perdió la vida en el enfrentamiento con la banda “El Wilmer” en La Masica, Atlántida.

 Foto: Cortesía
Jefry era originario de Morolica, Choluteca, donde fue sepultado el pasado jueves 19 de enero; sin embargo, residía en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
Jefry, como muchos hondureños, era fiel seguidor del equipo Olimpia y disfrutaba cada partido con gran pasión.

 Foto: Cortesía
En el enfrentamiento donde murió el agente policial también fallecieron cuatro personas más, presuntamente miembros de la banda criminal “El Wilmer”.

 Foto: Cortesía
Uno de los logros más recientes en su carrera fue convertirse en miembro del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), una de las fuerzas más importantes de Honduras.

 Foto: Cortesía
