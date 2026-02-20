Con una camisa del Olimpia sobre el ataúd: así despidieron a policía que murió en enfrentamiento

Autoridades policiales, familiares y amigos despidieron a Jefry López en el Cementerio General de Morolica, en Choluteca.
El Clase I póstumo de Policía Jefry Leonardo López murió en cumplimiento de su deber durante un operativo en La Masica, Atlántida.
El sepelio se realizó en el Cementerio General de Morolica, donde familiares, amigos, compañeros de promoción y miembros de la institución policial acompañaron el cortejo fúnebre para rendirle honores.
En el lugar hubo una multitud de personas. En vida, Jefry era fanático del Club Deportivo Olimpia, por lo que colocaron una camiseta del equipo sobre el ataúd.
En el sepelio, muchos de sus compañeros se despidieron de él con mucho pesar, pero recordando cada momento vivido a su lado.
El agente policial perdió la vida en el enfrentamiento con la banda “El Wilmer” en La Masica, Atlántida.
Jefry era originario de Morolica, Choluteca, donde fue sepultado el pasado jueves 19 de enero; sin embargo, residía en Tegucigalpa.
Jefry, como muchos hondureños, era fiel seguidor del equipo Olimpia y disfrutaba cada partido con gran pasión.
En el enfrentamiento donde murió el agente policial también fallecieron cuatro personas más, presuntamente miembros de la banda criminal “El Wilmer”.
Uno de los logros más recientes en su carrera fue convertirse en miembro del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), una de las fuerzas más importantes de Honduras.