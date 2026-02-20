Más de 80 paquetes de supuesta cocaína: así los descubrieron ocultos en un pickup

Bajo la cabina de un vehículo tipo pickup trataban de transportar 82 paquetes rectangulares, con un peso aproximado de un kilo cada uno, de supuesta cocaína.
El operativo se realizó tras recibir información de equipos de inteligencia sobre el presunto trasiego de estupefacientes que se desplazaba por el eje carretero CA-5 Sur.
Al practicar la inspección con equipo de escaneo, los policías fronterizos detectaron compartimientos falsos, conocidos como “caletas”, ocultos en la estructura del automotor.
El vehículo presentaba un doble fondo acondicionado para el transporte de la presunta droga, donde se encontraron los 82 paquetes rectangulares.
Especialistas de la DNPA realizaron las pruebas de campo en el lugar, las cuales arrojaron un resultado preliminar positivo para cocaína.
Las muestras de la sustancia incautada serán remitidas a los laboratorios de Medicina Forense, donde se efectuará el análisis científico correspondiente para confirmar si se trata de cocaína.
El vehículo era color gris y debajo de la paila estaban los paquetes ordenados.
La parte trasera del vehículo fue utilizada como una especie de caleta para transportar la droga.
La operación fue ejecutada por miembros de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas , las autoridades continúan con las diligencias investigativas para identificar y ubicar a quienes se transportaban en el vehículo .