Condepor anuncia cambio de colores en la nueva gradería del Estadio Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El subcomisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), Vinicio Valdez, anunció que próximamente cambiarán el color de las sillas recién instaladas en el sector de Sombra Centro en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El funcionario detalló que la nueva administración ha considerado darle un nuevo rostro al coloso capitalino, señalando que pintarán los asientos con los colores de la Bandera de Honduras y que evitarán cambiar las butacas para no perder la garantía.

"Vamos a cambiar los colores, eso es lo primero que se va a hacer. Creo que será con los colores de la Bandera Nacional. Aclaramos que los asientos serán pintados, si los cambiamos se pierde la garantía", dijo Valdez en entrevista a Deportes Kairos.