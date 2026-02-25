Juticalpa FC vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- El ambiente en el campamento del Motagua es inmejorable. Las Águilas Azules afrontan este miércoles una exigente visita al Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo capitalino llega con la moral por las nubes tras su resonante triunfo 0-1 en el Clásico ante Olimpia, un golpe de autoridad que lo consolidó en la zona alta y dejó a su eterno rival en la mitad de la tabla. Esa victoria no solo significó tres puntos, sino también un impulso anímico clave para encarar lo que viene.

Los dirigidos por el español Javier López marchan segundos con 12 unidades y saben que una victoria en Catacamas los acercaría a solo dos puntos del líder Real España, que suma 17. “Después de ganarle a Olimpia, todo el mundo espera más tres puntos. Hay que hacer frente a esa responsabilidad que tenemos”, advirtió el técnico, consciente de la exigencia.

En contraste, el conjunto olanchano llega golpeado tras caer 4-0 ante Platense en Puerto Cortés, un resultado que evidenció fragilidades y marcó su tercera derrota del campeonato. Juticalpa ocupa el noveno lugar con apenas seis puntos, igualado con el CD Choloma, y necesita reaccionar para no complicarse en la tabla.