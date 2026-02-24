Victoria vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

La Ceiba, Honduras.- Victoria y Olancho FC se están enfrentando por la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

Los Potros atraviesan uno de sus mejores momentos en el campeonato. Actualmente suman 8 unidades y se presentan en La Ceiba con la confianza en alto, sabiendo que un triunfo como visitantes podría catapultarlos hasta la tercera posición. El equipo olanchano ha mostrado solidez en sus últimas presentaciones y buscará imponer su dinámica desde el arranque para golpear en patio ajeno.

Del otro lado, los Cenecheros no se quedan atrás. El conjunto ceibeño es séptimo con 7 puntos, pero la tabla apretada le permite soñar en grande. Una victoria en casa no solo significaría hacerse fuerte ante su afición, sino también dar un salto importante hasta el tercer escalón del torneo, confirmando que quiere ser protagonista en este Clausura.

El factor local podría jugar un papel determinante. En el estadio Ceibeño, Victoria suele hacerse fuerte y tratará de aprovechar el impulso de su gente para inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, los Potros ya han demostrado que pueden competir lejos de casa y no renunciarán a su ambición de seguir escalando posiciones.

Con ambos clubes separados por mínimos detalles y con el tercer lugar en juego, el partido promete emociones, intensidad y una lucha cerrada en cada sector del campo. La jornada 8 arranca con un choque directo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la recta intermedia del campeonato.