Javier López le responde a Espinel tras ganarle el clásico con Motagua y avisa a Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador del Motagua, Javier López, dejó claro que su equipo ya pasó la página del triunfo ante Olimpia y tiene la mirada puesta en el próximo desafío del Clausura en la Liga Nacional de Honduras.
El técnico español detalló las claves que le han permitido a las Águilas ir superando obstáculos en el torneo, insistiendo en la autocrítica, el orden defensivo y la constancia como pilares fundamentales, mientras palpita el exigente choque frente a Juticalpa FC. ¿Vuelve el Droopy Gómez ante el león?
Declaraciones de Javier López
¿Cómo está la motivación, la confianza del grupo después de haber logrado el triunfo en el Clásico? Y la otra, ¿estarán Droopy Gómez y Marcelo Santos de entrada?
Relacionado a tu primera pregunta, somos un equipo que pasa página rápido. Hemos reforzado algunas cosas que hicimos muy bien en el partido ante Olimpia, otras en las que podemos y debemos mejorar y somos conscientes de que después de ganarle a Olimpia todo el mundo espera más tres, más tres, más tres. Hay que hacer frente a esa responsabilidad que tenemos.
Estamos avanzando mucho en la tabla acumulada, que para nosotros también es un aspecto muy importante. Estamos con toda la moral a tope para poder hacer un buen partido en Juticalpa y tratar, lógicamente, de conseguir la victoria y traernos tres puntos que ahora mismo son muy importantes porque nos permitirían acercarnos a un par de puntos de Real España. En relación a tu segunda pregunta, seguro van a jugar 11 de Motagua y durante el partido entrarán unos y saldrán otros, como hacemos siempre. Ojalá podamos terminar el partido 11 contra 11.
Profesor, hace un año agarraste un equipo en construcción y no se vieron los resultados de este proceso. Hemos visto un poco la intensidad que se ha estado buscando, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo ha manejado a los jugadores? ¿Le ha costado manejar los egos, el liderazgo? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué hay detrás?
La verdad que un año bastante menos, porque llegamos, creo recordar, el 11 de agosto. Estamos ahora a mitad o finales de febrero, siete meses prácticamente con el grupo. Para mí los primeros tres meses y medio, el primer torneo, fueron para conocerlos en profundidad, a los jugadores, conocer cómo es el futbolista hondureño, cómo es la persona cada uno de ellos, cómo es el grupo, cómo es el fútbol y a partir de ahí sacar conclusiones y aprender rápido. Porque una de las cosas que exige el cargo en el que estoy es aprender rápido, tomar decisiones.
Les decía a finales de diciembre, en la última entrevista previa al arranque del segundo torneo, que el cuerpo técnico había hecho autocrítica de las cosas que había hecho bien, de las que habíamos hecho mal, en el tema del liderazgo también, y en este torneo hemos ido tomando las acciones necesarias para que esas cosas que sucedieron en el primer torneo no se vuelvan a dar en el segundo.
Tras la victoria en el Clásico ante Olimpia, ¿considera usted que va en esa línea de conseguir el Motagua que busca?
Yo les decía el otro día que pese a la victoria hay muchas cosas a reforzar, pero también muchas cosas a mejorar de lo que fue el partido. Somos muy autocríticos en la victoria y muy autocríticos en la derrota. Defensivamente cada día estamos mejor y estoy muy contento porque por ahí tenemos que empezar a construir el equipo que todos queremos, ser un equipo que defienda muy bien, al que le generen muy pocas situaciones de gol, que encaje muy pocos goles y sobre esa base empezar a crecer en la otra parte, que es generar más situaciones de gol, tener más volumen de juego y ser más letal en el área del rival.
Profe, ¿qué le preocupa de un rival que viene de caer 4-0 ante Platense, pero va a estar en su cancha? ¿Qué es lo más peligroso de un rival que viene con esa hambre?
A ver, me ocupa. A mí no me preocupa ningún rival, me ocupan todos. Es un equipo que de local de momento no ha perdido, que todos sus partidos de local o ha empatado o ha ganado. Solo ha encajado un gol en cada uno de estos partidos, en uno no ha encajado ninguno. El profe siempre tiene el equipo muy bien colocado, muy ordenado en el campo y es un equipo que de local ha tenido muy buen rendimiento en este torneo. Tenemos que tener bien la pelota, abrir bien la cancha, circular, crear muchas situaciones de gol, ser eficaces en las áreas y luego neutralizar sus puntos fuertes, que también los tiene, más allá de estas dos derrotas consecutivas que lleva de visita.
¿Cree que se quiere minimizar el triunfo, como en el Clásico, cuando el protagonista del equipo dice que quedar cuarto, quinto o sexto es lo mismo porque hay liguilla? Cuando en el torneo anterior Motagua no estaba bien había mucha crítica. ¿Cree que es justificar o mover el discurso dependiendo de la victoria?
Hay algo bien importante. Nadie en Motagua va a sacar pecho por ganar un partido, un superclásico, esto te lo digo abiertamente. Estamos todos muy contentos de haberlo hecho. Es la jornada seis del campeonato. Les decía el otro día que lo que el público nos exige no es ser buenos en la fase regular, es ser buenos en la fase regular y ganar el campeonato. Por lo tanto, lo primero es que no vamos a inflar el pecho por ese resultado, vamos a ser nosotros.
Evidentemente tomamos nota de todas las cosas que hicimos bien para tratar de repetirlas. Tomamos nota también de las cosas que tenemos que mejorar, porque no todo fue perfecto el otro día en el partido. Somos muy humildes en la victoria y muy humildes en la derrota. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, mejorando y hacer una buena fase regular, como hicimos en el torneo anterior. Hicimos una muy buena fase regular y concretarlo todo en la recta final. Creo que eso va a ser lo más importante.