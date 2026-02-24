Javier López le responde a Espinel tras ganarle el clásico con Motagua y avisa a Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador del Motagua, Javier López, dejó claro que su equipo ya pasó la página del triunfo ante Olimpia y tiene la mirada puesta en el próximo desafío del Clausura en la Liga Nacional de Honduras. El técnico español detalló las claves que le han permitido a las Águilas ir superando obstáculos en el torneo, insistiendo en la autocrítica, el orden defensivo y la constancia como pilares fundamentales, mientras palpita el exigente choque frente a Juticalpa FC. ¿Vuelve el Droopy Gómez ante el león?

Declaraciones de Javier López

¿Cómo está la motivación, la confianza del grupo después de haber logrado el triunfo en el Clásico? Y la otra, ¿estarán Droopy Gómez y Marcelo Santos de entrada? Relacionado a tu primera pregunta, somos un equipo que pasa página rápido. Hemos reforzado algunas cosas que hicimos muy bien en el partido ante Olimpia, otras en las que podemos y debemos mejorar y somos conscientes de que después de ganarle a Olimpia todo el mundo espera más tres, más tres, más tres. Hay que hacer frente a esa responsabilidad que tenemos. Estamos avanzando mucho en la tabla acumulada, que para nosotros también es un aspecto muy importante. Estamos con toda la moral a tope para poder hacer un buen partido en Juticalpa y tratar, lógicamente, de conseguir la victoria y traernos tres puntos que ahora mismo son muy importantes porque nos permitirían acercarnos a un par de puntos de Real España. En relación a tu segunda pregunta, seguro van a jugar 11 de Motagua y durante el partido entrarán unos y saldrán otros, como hacemos siempre. Ojalá podamos terminar el partido 11 contra 11. Profesor, hace un año agarraste un equipo en construcción y no se vieron los resultados de este proceso. Hemos visto un poco la intensidad que se ha estado buscando, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo ha manejado a los jugadores? ¿Le ha costado manejar los egos, el liderazgo? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué hay detrás? La verdad que un año bastante menos, porque llegamos, creo recordar, el 11 de agosto. Estamos ahora a mitad o finales de febrero, siete meses prácticamente con el grupo. Para mí los primeros tres meses y medio, el primer torneo, fueron para conocerlos en profundidad, a los jugadores, conocer cómo es el futbolista hondureño, cómo es la persona cada uno de ellos, cómo es el grupo, cómo es el fútbol y a partir de ahí sacar conclusiones y aprender rápido. Porque una de las cosas que exige el cargo en el que estoy es aprender rápido, tomar decisiones.

Les decía a finales de diciembre, en la última entrevista previa al arranque del segundo torneo, que el cuerpo técnico había hecho autocrítica de las cosas que había hecho bien, de las que habíamos hecho mal, en el tema del liderazgo también, y en este torneo hemos ido tomando las acciones necesarias para que esas cosas que sucedieron en el primer torneo no se vuelvan a dar en el segundo.