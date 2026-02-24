  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exjugador de la Selección de Honduras y Olimpia ahora participa en reality show en EE UU

El reality también tiene la participación de Elsa Oseguera y Fancony de “Los Hijos de Morazán”

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 13:52
Un exjugador de la Selección Nacional de Honduras y del Olimpia ahora participa en un reality show en Estados Unidos. ¿Quién y de qué trata el reality? Estos son los detalles.

Se trata del reality show La Casa del Lengüetazo, que tiene reunidos en una casa a al menos 12 creadores de contenido y personalidades hondureños.

En el reality están personalidades como Elsa Oseguera y es dirigido por Ana Alvarado, mejor conocida como “Lipstickfables”, junto a su esposo Jorge Cordero.

“La Casa del Lengüetazo” es una continuación del formato anterior “El Lengüetazo Reality”.

Todos ellos donde vivirán bajo el mismo lugar y deberán realizar actividades y desafíos frente a las cámaras, para generar contenido para el público. La transmisión es en el canal de YouTube de Ana Alvarado.

El exjugador que participa en este reality es Samuel Caballero, quien también jugó en clubes del extranjero como Udinese de Italia. Caballero ha sido considerado uno de los mejores defensas en la historia del país.

Samuel Caballero tiene ya varios años residiendo en Estados Unidos y es parte de este reality show junto a otras personalidades como Fancony de “Los Hijos de Morazán”.

Samuel Caballero participa por primera vez en un evento de este tipo donde varias personas deben convivir en el mismo hogar, un formato bastante usado.

Previo al inicio del reality show, en las redes de El Lengüetazo y el mismo Samuel Caballero se anunció su participación.

Previo a las elecciones generales de 2025, Samuel Caballero fue juramentado como miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre).

