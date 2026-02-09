TPS permanente y cancelación de deportaciones no fueron acuerdos entre Asfura y Trump

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte gráfico que atribuye cuatro supuestos acuerdos a la reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la residencia de Mar-a-Lago, Florida, Estados Unidos.
Entre las acciones que se mencionan en la imagen destacan la concesión permanente del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la cancelación de las deportaciones de hondureños que residen en Estados Unidos.
Sin embargo, la información es falsa: no existen reportes en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden esas afirmaciones.
Además, el secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó a EH Verifica que el contenido que circula en redes sociales corresponde a desinformación y que no existe registro oficial de una reunión entre ambos mandatarios ni de acuerdos migratorios de ese tipo.
“PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRUMP CON TITO ASFURA
1)El TPS entra en vigente de manera permanente para los Hondureños
2) Eliminación total de los Aranceles vigentes para Honduras
3) Queda cancelada la deportación para los Hondureños a partir de Marzo, y el termino del hostigamiento y captura por parte de ICE.
4) Vendrán a instalarse a Honduras, por lo menos 20 maquiladoras nuevas, y dos de ellas son ensambladoras de partes de vehiculos y partes electrónicas”, se lee literalmente en una publicación en TikTok que a sido visualizada más de 350,000 veces desde el 8 de febrero.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo el sábado 7 de febrero una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, residencia del mandatario estadounidense.
El encuentro marcó el primer acercamiento entre ambos jefes de Estado desde que Asfura asumió la Presidencia el 27 de enero de 2026.
Durante la reunión, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, destacó la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración, y subrayó el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.
Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que ambos gobiernos comparten intereses en fortalecer el comercio y la inversión entre Honduras y Estados Unidos.
Por su parte, Nasry Asfura, presidente de Honduras, calificó el encuentro como positivo y productivo. Durante la reunión, el gobernante hondureño presentó una propuesta de infraestructura para el desarrollo nacional, que incluye la posible ruta de un ferrocarril que conectaría distintos puntos del país, iniciativa que fue expuesta mediante un mapa entregado al mandatario estadounidense.
En el plano económico, se abordó la revisión de aranceles a productos, así como la inversión extranjera, destacando la necesidad de generar empleo, modernizar el país y ofrecer nuevas oportunidades a la población, según expresó Asfura.
Falsos acuerdos
Una búsqueda en Google con las palabras clave “TPS permanente + hondureños + reunión + Nasry Asfura + Donald Trump” no arrojó resultados que respalden dicha acción.
Tampoco se encontró información relacionada en el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que es el portal oficial donde el gobierno estadounidense actualiza detalles sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Lo que sí arrojó la búsqueda fue una declaración de Nasry Asfura, quien afirmó que el TPS es un tema que "sigue pendiente"."Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente (...) quedamos de hacer una revisión de todas las leyes y del trabajo", aseveró Asfura tras el encuentro diplomático.
En el caso de la supuesta cancelación de las deportaciones, no existe sustento que respalde esa afirmación, según constató EH Verifica tras un rastreo en internet.
Los registros disponibles indican que los procesos de retorno de migrantes hondureños continúan con normalidad hasta el 9 de febrero de 2026, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Asimismo, la publicación viral asegura que los aranceles a los productos hondureños fueron cancelados; sin embargo, no existe información oficial que confirme esa versión.
Lo que sí se ha informado es que el gobierno hondureño inició negociaciones con Estados Unidos con el objetivo de alcanzar un acuerdo de comercio recíproco, que incluya la posible reducción de aranceles, pero sin que se haya concretado ningún compromiso formal.
En ese contexto, José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó que la reunión bilateral no arrojó los resultados que circulan en redes sociales.
Tampoco se ha confirmado la instalación de al menos 20 nuevas maquiladoras, entre ellas ensambladoras de autopartes y empresas electrónicas, como afirma la publicación viral.
Lo que sí confirmó Argueta a EH Verifica es que “se están realizando pláticas para la inversión extranjera y que, efectivamente, se generen mejores condiciones para que seamos atractivos a empresas, en el corto plazo, sobre todo de arneses de vehículos”.
Por lo tanto, la publicación viral que atribuye a la reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, resultados como un TPS permanente, la cancelación de deportaciones, la eliminación total de aranceles y la instalación inmediata de decenas de maquiladoras, es falsa.
Aunque ambos gobiernos abordaron temas de migración, comercio e inversión durante el encuentro, ninguno de los supuestos acuerdos difundidos en redes sociales fue anunciado ni formalizado, como comprobó EH Verifica.