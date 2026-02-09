La secretaria de Educación no amenazó con despidos a maestros que protesten

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte que atribuye a la secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta, una supuesta declaración en la que afirma que despedirá a los maestros que salgan a protestar en Honduras. La publicación también asegura que los docentes serían considerados terroristas y extraditados a Estados Unidos. No obstante, la información es falsa. No existen registros en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que confirmen que la funcionaria haya pronunciado tales expresiones. Además, la Secretaría de Educación desmintió a través de sus redes sociales que Ivette Arely Argueta haya emitido esas declaraciones. "MAESTROS QUE SALGAN A PROTESTAR SERÁN CONSIDERADOS TERRORISTA LOS VAMOS A DESPEDIR Y EXTRADITAR A EEUU", dice textualmente en una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 100 veces desde el 7 de febrero de 2026.

Ivette Arely Argueta asumió la titularidad de la Secretaría de Educación (Seduc) el 27 de enero de 2026, coincidiendo con la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de la República. En el contexto del inicio del año escolar, que comenzó el pasado 2 de febrero, y del reciente cambio de gobierno, diversas organizaciones del magisterio hondureño convocaron para este lunes 9 de febrero de 2026 una jornada nacional de asambleas informativas. Wilmer Laínez, coordinador nacional del Frente Dignidad del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), una de las organizaciones involucradas, afirmó que las actuales demandas responden a una deuda estructural con el gremio docente. Además del pago puntual de los salarios, el magisterio exige un reajuste que permita dignificar la carrera docente y el reconocimiento de una deuda histórica acumulada desde el año 2011, según indicó Laínez.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Ivette Argueta”, “maestros”, “protestas”, “despido” y “Honduras” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación reconocidos que confirmen la autenticidad de la cita atribuida a la funcionaria. La verificación tampoco encontró comunicados institucionales, declaraciones públicas ni entrevistas en las que la secretaria de Educación haya emitido dicha afirmación. Además, se realizó un rastreo adicional utilizando la frase textual en distintos motores de búsqueda y redes sociales. Los resultados se limitaron exclusivamente a la publicación viral, sin respaldo de fuentes confiables, lo que refuerza la hipótesis de que la cita no fue difundida de manera oficial ni replicada por canales periodísticos verificados. La Secretaría de Educación publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales que el contenido verificado por EH Verifica es falso. A través de un comunicado, la institución expresó: “Desde la Secretaría de Educación rechazamos categóricamente estas citas atribuidas a la secretaria de Educación, Ph.D. Arely Argueta”.