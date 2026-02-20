Florida aprueba rebautizar el aeropuerto de Palm Beach con el nombre de Donald Trump

Miami, Estados Unidos.- El Senado de Florida aprobó este jueves poner el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aeropuerto de Palm Beach, donde el mandatario tiene su residencia en Mar-a-Lago, mientras los demócratas denunciaron que esto costará 5,5 millones de dólares en recursos públicos. La Cámara alta de Florida, con mayoría republicana, aprobó con 25 votos contra 11 bautizar el aeródromo con el nombre del mandatario, por lo que solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para avalar el cambio, aprobados días antes por la Cámara estatal de Representantes.

La senadora estatal Debbie Mayfield, quien presentó la iniciativa, argumentó que el presidente, quien cambió su residencia oficial al estado tras su primer mandato, merece el homenaje por deportar a más de 400.000 inmigrantes en lo que va de su Administración y por obligar a México y Canadá a controlar el tráfico de fentanilo. "Es un honor para mí presentar esta ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor del primer residente de Florida en ser electo como presidente de Estados Unidos", manifestó en el debate. El cambio sucede en medio de un esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en DC. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Asimismo, hace dos semanas trascendió que funcionarios de la Administración presionaron al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayudara a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virgnia y conecta con Washington.