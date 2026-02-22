Samuel Álvarez había regresado de EE UU, así era el mecánico asesinado en Tocoa, Colón

Tenía pocos meses de haber regresado de Estados Unidos, país al que viajó para darle un mejor futuro a su familia. Aquí los detalles del brutal crimen de Samuel Álvarez en Tocoa, Colón.
Álvarez, de 33 años de edad, era ampliamente conocido en la comunidad por dedicarse al oficio de la mecánica automotriz, actividad que realizaba desde hace varios años en la localidad y en Estados Unidos.
De acuerdo con reportes preliminares, el crimen ocurrió cuando el hombre se encontraba en el patio de su casa, momento en el que al menos dos sujetos armados llegaron hasta el lugar con la aparente intención de atacarlo.
El cuerpo del joven mecánico quedó tendido en uno de los pasillos de la casa, donde murió de manera inmediata a causa de las heridas provocadas por arma de fuego.
Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta ahora se reporte la captura de sospechosos vinculados al hecho criminal.
Familiares del fallecido intentaron auxiliarlo al escuchar las detonaciones, pero al llegar hasta donde se encontraba confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta la escena del crimen para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato ni si el hecho estaría relacionado con enemistades personales u otras circunstancias, por lo que el caso continúa bajo proceso investigativo para dar con los responsables de este nuevo hecho violento registrado en Tocoa, Colón.