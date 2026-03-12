Fiscalía pedirá 34 años de cárcel para Katherine Romero por abusar de sus dos hijastros

La resolución que determina la responsabilidad de la joven y la que se dio a conocer la tarde del martes en los tribunales sampedranos indica que esta recibió el fallo de culpabilidad por tres delitos: uno por violación calificada continuada y dos por otras agresiones sexuales calificadas continuadas en contra de un niño y su hermanita.

San Pedro Sula, Honduras.- Autoridades del Ministerio Público (MP) indicaron ayer que pedirán la pena mínima de 34 años de cárcel para Katherine Yulibeth Romero Sorto , de 28 años de edad, luego de que un tribunal de sentencia la declarara culpable tras comprobar que abusó sexualmente de sus dos hijastros menores de edad.

La audiencia para la individualización de la pena quedó fijada para el 26 de marzo a las 9:00 am. Ese día, la Fiscalía y la defensa pedirán la pena mínima. Luego el Tribunal fijará una nueva fecha para dar la condena.

Por este caso, la Fiscalía indicó que, según establece el Código Penal, solicitará la pena mínima, específicamente 15 años con dos meses de reclusión, por el delito de violación calificada continuada, mientras que por los dos delitos de otras agresiones sexuales pedirá nueve años con ocho meses de cárcel por cada uno, sumando en total los 34 años de prisión.

La pena máxima conllevaría a 36 años cuatro meses de reclusión. Katherine Romero fue capturada en un centro comercial sampedrano el 26 de mayo de 2025 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal tras la denuncia interpuesta por su pareja sentimental y padre de los menores al descubrir los vejámenes contra sus hijos.

Como medio de prueba, la Fiscalía acreditó los delitos al presentar pruebas periciales, testificales y científicas, entre las que destacó el testimonio de los menores y el vaciado telefónico, que evidenció mensajes implícitos que incriminaban a la joven. El MP comprobó que Romero cometió los delitos durante seis años.