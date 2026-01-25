  1. Inicio
Alcaldes asumen funciones en distintos municipios de Honduras

Las ceremonias de toma de posesión se desarrollaron con la participación de autoridades civiles, líderes comunitarios, empresarios y ciudadanos, dando inicio formal a una nueva etapa de gestión municipal en distintos puntos del país

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 17:41
1 de 17

Con actos oficiales realizados en distintas regiones del país, alcaldes electos y reelectos asumieron funciones este fin de semana al frente de sus respectivas municipalidades, marcando el inicio de un nuevo período de gobierno Men Honduras.

 Foto: EL HERALDO
2 de 17

En el Distrito Central, Juan Diego Zelaya asumió oficialmente como alcalde capitalino durante una ceremonia celebrada en las instalaciones del Museo de Identidad Nacional, donde se desarrolló el acto protocolario de investidura de las nuevas autoridades municipales.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
3 de 17

En San Pedro Sula, Roberto Contreras Mendoza inició su segundo mandato consecutivo como alcalde durante un evento realizado en el gimnasio municipal, consolidándose como el segundo edil en la historia de la capital industrial en gobernar dos períodos consecutivos.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
4 de 17

Mientras tanto, en Valle de Ángeles, Wilfredo Ponce asumió la alcaldía en un acto público desarrollado en el parque central del municipio, con la presencia de autoridades locales y vecinos de la zona.

 Foto: Redes sociales
5 de 17

En Sabanagrande, Carlos Amílcar Morales fue juramentado como alcalde municipal, dando inicio a su nueva gestión al frente del gobierno local.

 Foto: Redes sociales
6 de 17

En la zona central del país, Carlos Miranda asumió oficialmente su octavo período consecutivo como alcalde de Comayagua, consolidando una de las gestiones municipales más prolongadas del país.

 Foto: Redes sociales
7 de 17

En el litoral atlántico, Bader Dip tomó posesión como alcalde de La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
8 de 17

En La Paz, José Aníbal Flores fue juramentado como alcalde por tercera ocasión, reafirmando la continuidad de su liderazgo en ese municipio.

 Foto: Redes sociales
9 de 17

Asimismo, en Talanga, Rudy Banegas Lizardo tomó posesión como alcalde reelecto a pesar de que días después de recibir su acreditación por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral otorgó la victoria a Roosevelt Avilez tras recuento jurisdiccional.

 Foto: Redes sociales
10 de 17

En Guaimaca, Nelson René Chávez asumió oficialmente la alcaldía.

 Foto: Redes sociales
11 de 17

Mientras que en Santa Ana, Jorge Sandres fue juramentado como alcalde municipal.

 Foto: Redes sociales
12 de 17

En Ojojona, Ángel Rafael Aguilar tomó posesión como alcalde reelecto.

 Foto: Redes sociales
13 de 17

En Santa Lucía, Julio Aviléz inició su gestión municipal tras el acto de investidura correspondiente.

 Foto: Redes sociales
14 de 17

Uno de los hechos destacados se registró en Danlí, donde Abraham Kafati Díaz asumió un nuevo período como alcalde, convirtiéndose en el primer edil reelecto en la historia del municipio. Con este período, los nacionalistas suman 12 años consecutivos al frente de la comuna danlidense, ocho de ellos bajo la administración de Kafati.

 Foto: Redes sociales
15 de 17

En el sur del país, Rodolfo Ferrufino Sosa inició su segundo período como alcalde de Nacaome.

 Foto: Redes sociales
16 de 17

Mientras que en Goascorán, Gaspar Paz asumió un nuevo mandato al frente de la alcaldía municipal.

 Foto: Redes sociales
17 de 17

Finalmente, en Siguatepeque, Jorge Alfredo Valeriano tomó posesión como alcalde municipal durante un acto oficial que marcó el inicio de su gestión.

 Foto: Redes sociales
