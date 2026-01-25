Alcaldes asumen funciones en distintos municipios de Honduras

Con actos oficiales realizados en distintas regiones del país, alcaldes electos y reelectos asumieron funciones este fin de semana al frente de sus respectivas municipalidades, marcando el inicio de un nuevo período de gobierno Men Honduras.
En el Distrito Central, Juan Diego Zelaya asumió oficialmente como alcalde capitalino durante una ceremonia celebrada en las instalaciones del Museo de Identidad Nacional, donde se desarrolló el acto protocolario de investidura de las nuevas autoridades municipales.
En San Pedro Sula, Roberto Contreras Mendoza inició su segundo mandato consecutivo como alcalde durante un evento realizado en el gimnasio municipal, consolidándose como el segundo edil en la historia de la capital industrial en gobernar dos períodos consecutivos.
Mientras tanto, en Valle de Ángeles, Wilfredo Ponce asumió la alcaldía en un acto público desarrollado en el parque central del municipio, con la presencia de autoridades locales y vecinos de la zona.
En Sabanagrande, Carlos Amílcar Morales fue juramentado como alcalde municipal, dando inicio a su nueva gestión al frente del gobierno local.
En la zona central del país, Carlos Miranda asumió oficialmente su octavo período consecutivo como alcalde de Comayagua, consolidando una de las gestiones municipales más prolongadas del país.
En el litoral atlántico, Bader Dip tomó posesión como alcalde de La Ceiba.
En La Paz, José Aníbal Flores fue juramentado como alcalde por tercera ocasión, reafirmando la continuidad de su liderazgo en ese municipio.
Asimismo, en Talanga, Rudy Banegas Lizardo tomó posesión como alcalde reelecto a pesar de que días después de recibir su acreditación por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral otorgó la victoria a Roosevelt Avilez tras recuento jurisdiccional.
En Guaimaca, Nelson René Chávez asumió oficialmente la alcaldía.
Mientras que en Santa Ana, Jorge Sandres fue juramentado como alcalde municipal.
En Ojojona, Ángel Rafael Aguilar tomó posesión como alcalde reelecto.
En Santa Lucía, Julio Aviléz inició su gestión municipal tras el acto de investidura correspondiente.
Uno de los hechos destacados se registró en Danlí, donde Abraham Kafati Díaz asumió un nuevo período como alcalde, convirtiéndose en el primer edil reelecto en la historia del municipio. Con este período, los nacionalistas suman 12 años consecutivos al frente de la comuna danlidense, ocho de ellos bajo la administración de Kafati.
En el sur del país, Rodolfo Ferrufino Sosa inició su segundo período como alcalde de Nacaome.
Mientras que en Goascorán, Gaspar Paz asumió un nuevo mandato al frente de la alcaldía municipal.
Finalmente, en Siguatepeque, Jorge Alfredo Valeriano tomó posesión como alcalde municipal durante un acto oficial que marcó el inicio de su gestión.