¿Cuáles son los retos estructurales de país en 2026, según Cohep?

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos siete son los retos estructurales profundos que tendrá el gobierno de Nasry Asfura en el próximo cuatrienio.
Así lo planteó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en su mensaje a la nación 2026 que fue divulgado a 16 días de asumir la nueva administración pública.
"Entre estas prioridades es indispensable avanzar en una política nacional agroalimentaria que garantice la seguridad alimentaria y asegure que cada familia hondureña tenga comida en su mesa", se subrayó en el pronunciamiento.
Añadió que "es necesario revisar el tamaño y la eficiencia del Estado para garantizar un uso responsable de los recursos públicos y evitar la imposición de nuevos impuestos o reformas fiscales abusivas que afecten el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas".
Crear una política efectiva de combate a la criminalidad; retomar la modernización del sector eléctrico; garantizar el respeto a la propiedad privada, incluyendo una reforma profunda en el modelo de seguridad social son otros de estos desafíos, según el sector privado.
Indicó que "todas estas acciones son necesarias para crear condiciones económicas e institucionales que permitan contar con un aparato gubernamental eficiente, orientado al desarrollo humano de cada ciudadano".
Miembros de la junta directiva del Cohep le dieron lectura al mensaje a la nación para este año que contiene los retos, oportunidades y soluciones en distintos sectores sociales desde la perspectiva de los empresarios.
Urgente
"En materia económica y de empleo, es urgente aprobar la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT) y aprobar la Ley de Empleo por hora con mecanismos efectivos de vigilancia y respeto de los derechos laborales, ambas herramientas claves para generar y proteger miles de empleos y fortalecer la competitividad del sector productivo, especialmente en exportaciones", se destacó en el documento emitido por el brazo técnico político del sector empresarial.
Además, consideró el combate a la corrupción es otro "imperativo ineludible" para el territorio hondureño debido a que tiene una directa implicación en el desarrollo empresarial.
"Hacemos un llamado firme y responsable a priorizar las reformas propuestas por el sector privado en el marco del Pacto por el Empleo, un esfuerzo técnico que busca reducir la informalidad laboral, facilitar la creación y expansión de empresas, mejorar la competitividad y la productividad, generar condiciones reales para el empleo formal, especialmente para jóvenes y mujeres", se instó.
Apoyo al gobierno
Por otro lado, el Cohep reiteró su disposición de trabajar de forma responsable también constructiva con el nuevo gobierno para reconstruir a Honduras.
"El país no se reconstruye con discursos, se reconstruye con trabajo, con inversión, con productividad y con condiciones que permitan a las empresas crecer y generar más empleo formal", sostiene el mensaje a la nación para este año.
Se remarcó que "Honduras debe volver a ser parte de instituciones mundiales que generan confianza como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el principal mecanismo internacional de solución de controversias entre inversionistas y Estados. Esta ausencia reduce la confianza de los inversionistas internacionales y nos coloca en desventaja frente a otros países de la región que sí ofrecen ese respaldo institucional".
En materia política, el sector privado respalda las decisiones y la declaratoria de los comicios generales pasadas, por lo que se confía que las Fuerzas Armadas resguardarán el material electoral, haciendo caso omiso a órdenes ilegales e inconstitucionales.
"Honduras necesita de todos sus hijos para pasar al trabajo y la acción, el empleo no puede esperar y el desarrollo del país tampoco. Hoy reafirmamos que el sector privado es un aliado estratégico del gobierno y estamos en la sincera disposición de diálogo y lograr acuerdos en pro de todos los hondureños", se reiteró.