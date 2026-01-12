¿Cuáles son los retos estructurales de país en 2026, según Cohep?

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos siete son los retos estructurales profundos que tendrá el gobierno de Nasry Asfura en el próximo cuatrienio.

Así lo planteó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en su mensaje a la nación 2026 que fue divulgado a 16 días de asumir la nueva administración pública.

"Entre estas prioridades es indispensable avanzar en una política nacional agroalimentaria que garantice la seguridad alimentaria y asegure que cada familia hondureña tenga comida en su mesa", se subrayó en el pronunciamiento.

Añadió que "es necesario revisar el tamaño y la eficiencia del Estado para garantizar un uso responsable de los recursos públicos y evitar la imposición de nuevos impuestos o reformas fiscales abusivas que afecten el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas".

Crear una política efectiva de combate a la criminalidad; retomar la modernización del sector eléctrico; garantizar el respeto a la propiedad privada, incluyendo una reforma profunda en el modelo de seguridad social son otros de estos desafíos, según el sector privado.

Indicó que "todas estas acciones son necesarias para crear condiciones económicas e institucionales que permitan contar con un aparato gubernamental eficiente, orientado al desarrollo humano de cada ciudadano".

Miembros de la junta directiva del Cohep le dieron lectura al mensaje a la nación para este año que contiene los retos, oportunidades y soluciones en distintos sectores sociales desde la perspectiva de los empresarios.