El presidente electo, Nasry Asfura, afirma que trabajará de la mano con el sector privado

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah sostuvo ayer una conversación franca con el sector empresarial en San Pedro Sula.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) convocó y los empresarios acudieron al llamado para sostener el primer acercamiento con “Tito” Asfura, el que duró más de cuatro horas y media.
Los empresarios salieron optimistas y comprometidos a trabajar de la mano del nuevo gobierno para generar empleo y con reglas claras.
El presidente electo llegó puntual a la reunión. Explicó que el punto más importante es hermanarse como empresa privada y gobierno para producir y poder cumplir con las necesidades de país.
“Tenemos que producir, generar empleo y cumplir con las necesidades del país como productividad, esperanza y generación de empleo”, aseguró. Asfura dijo: “Quedó claro en la reunión que la parte de la empresa privada es la inversión y de la gobernabilidad somos nosotros, y debemos de ser aliados para producir y generemos muchos cambios en el país”, enfatizó.
Durante la reunión hubo un ambiente de optimismo de parte del empresariado al escuchar las iniciativas que pretende el presidente. Explicó que su esfuerzo se concentrará en infraestructura de los proyectos vigentes y se buscará además activar algunos fideicomisos como el de salud para que se puedan manejar los suministro de medicamentos de una forma estable.
Dejó claro que buscará terminar los hospitales que están comenzados y realizar alianzas con los proveedores de servicios porque se están saturando los hospitales.Asfura expuso a los empresarios que se dará una reducción del gobierno y volverlo más eficiente; además, se trabajará de inmediato en el bacheo de las carreteras antes de Semana Santa, la contención de mitigación en las inundaciones y priorizar el proyecto en el corredor Naco-San Pedro Sula.
En el conversatorio, Nasry Asfura expuso a los empresarios el objetivo de su primer viaje a Israel y a Estados Unidos, acción que el empresariado ve positivo tomando en cuenta de que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. El presidente electo dijo que es prioridad la infraestructura y todo lo que significa exportación para Honduras y productos de consumo nacional, por ello organizaciones como el Cohep, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y otros rubros deben dedicarse a producir con reglas claras para sacar a Honduras adelante con mucho trabajo.
Reveló que uno de los temas que se trató fue cómo hacer un gobierno eficiente, que todas las instituciones del Estado representen y resuelvan las necesidades de los hondureños, hablando de salud, educación, inversión y hacerlo de la mejor manera para que el país tenga gobernanza.Explicó que ya hay parte del gabinete conformado. “No quiero ser imprudente y estoy terminando de conformarlo para poder darle al pueblo hondureño cuál es el equipo que me va a acompañar”, indicó.
Asfura reiteró que se hará un uso racional de los fondos públicos y que tengan el mejor resultado. “Me siento satisfecho que la empresa privada representada habló con palabras sencillas y claras para resolver los problemas”, dijo.
Explicó que su viaje a Estados Unidos es traer oportunidades porque es el socio comercial más grande y en el caso de Israel es para abordar temas de tecnología, agua, cultura y hacer que Honduras salga adelante y tengamos la oportunidad de mejorar.
Reiteró su compromiso de trabajar con los alcaldes y San Pedro Sula no es la excepción y dejó claro que hay dos retos importantes para su gobierno y son la generación de empleo y la infraestructura, además de la salud y educación.
Asfura dijo que se tendrá que priorizar entre lo urgente y lo más urgente, pero, sí debemos ponerle atención a todo lo que necesite el país.
Anunció que uno de los primeros decretos a pedir es el tratamiento y urgencia de salud con respecto a la mora quirúrgica.
Por su parte la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, dijo que lo importante es que el presidente electo está dando apertura para trabajar de la mano con los empresarios porque el gobierno debe ser un facilitador para que el sector privado pueda seguir invirtiendo y generar más empleo. “Él tiene claro el panorama y estamos contentos de que podamos ayudar al país, invertir en el agro, maquila y turismo”, aseguró Gallardo.