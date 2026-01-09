El presidente electo, Nasry Asfura, afirma que trabajará de la mano con el sector privado

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah sostuvo ayer una conversación franca con el sector empresarial en San Pedro Sula. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) convocó y los empresarios acudieron al llamado para sostener el primer acercamiento con “Tito” Asfura, el que duró más de cuatro horas y media. Los empresarios salieron optimistas y comprometidos a trabajar de la mano del nuevo gobierno para generar empleo y con reglas claras. El presidente electo llegó puntual a la reunión. Explicó que el punto más importante es hermanarse como empresa privada y gobierno para producir y poder cumplir con las necesidades de país.

"Tenemos que producir, generar empleo y cumplir con las necesidades del país como productividad, esperanza y generación de empleo", aseguró. Asfura dijo: "Quedó claro en la reunión que la parte de la empresa privada es la inversión y de la gobernabilidad somos nosotros, y debemos de ser aliados para producir y generemos muchos cambios en el país", enfatizó. Durante la reunión hubo un ambiente de optimismo de parte del empresariado al escuchar las iniciativas que pretende el presidente. Explicó que su esfuerzo se concentrará en infraestructura de los proyectos vigentes y se buscará además activar algunos fideicomisos como el de salud para que se puedan manejar los suministro de medicamentos de una forma estable. Dejó claro que buscará terminar los hospitales que están comenzados y realizar alianzas con los proveedores de servicios porque se están saturando los hospitales.Asfura expuso a los empresarios que se dará una reducción del gobierno y volverlo más eficiente; además, se trabajará de inmediato en el bacheo de las carreteras antes de Semana Santa, la contención de mitigación en las inundaciones y priorizar el proyecto en el corredor Naco-San Pedro Sula. En el conversatorio, Nasry Asfura expuso a los empresarios el objetivo de su primer viaje a Israel y a Estados Unidos, acción que el empresariado ve positivo tomando en cuenta de que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. El presidente electo dijo que es prioridad la infraestructura y todo lo que significa exportación para Honduras y productos de consumo nacional, por ello organizaciones como el Cohep, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y otros rubros deben dedicarse a producir con reglas claras para sacar a Honduras adelante con mucho trabajo.