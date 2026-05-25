A Redondo no le cayó el 20 que ahora es un simple mortal y quiere trato VIP hasta en el MP

SÓTANO. Por fin le notificaron la citatoria al pingüino del Redondo, pero, qué creen, está pidiendo parqueo privado e ingresar al MP por el sótano. Por lo visto todavía no le cae el veinte que ahora es un simple mortal.

KAMALA. Preguntan unos chuscos si saben qué fin tuvieron las camionetas aquellas blindadas que trajo Kamala cuando la toma de posesión. ¿Fue una donación personal o a la Casa Presidencial?

NIÑOS. Ya vieron, luego de la denuncia con pelos y señales de EL HERALDO, el “Esponda que responda” voló como el “Correcaminos” a cambiar la escritura del terreno que fue donado para una escuela, en Tatumbla, y que él lo inscribió a su nombre. ¡Bárbaro! Ni los niños se les escapan a estos refundidores.

CEMENTO. El “papi” logró acuerdo con las cementeras, para meter al refrigerador los precios del cemento y congelarlos, por un período inicial de seis meses.

ACLARA. El acuerdo aclara que en ningún momento se han suspendido las importaciones de cemento, que no se ha cerrado el mercado, ni limitado la libre competencia.

GOL. La bulla es que una empresa china pretendía meter gol con eso del cemento y, por eso, se tomaron algunas medidas para garantizar los estándares de calidad.

PATAS. Oportuno encuentro entre TZM, como presidente del Congreso catracho, y su par cuscatleco, luego de la metida de patas de la chafarote de Bukele.

TIRRIA. Por cierto, Bukele pagó todo el transporte -y está detrás de toda la campaña en redes- para la traída del material escolar y hacer quedar mal al “papi”, a quien le tiene tirria.

REGRESO. ¡Ya llegó por quien lloraban! El fin de semana ha regresado a estas latitudes, con procedencia de mucolandia, el exfiscal Chinchilla luego de la salida de Honduras de la tal Corte Centroamericana de Justicia. Ya solo falta Ebal. La afición lo aclama.

DÍA. Gonzalo Fournier Conde, embajador de la UE en Honduras, le adelantó la celebración del Día del Periodista a la muchachada con exquisitos vinos, finos quesitos, torta española y empanadas. ¡Ahhh! y rico café hondureño de exportación a las Europas.

AGUANTA. Sensible fallecimiento de “aguanta corazón”, el periodista deportivo Julio César Núñez, la madrugada de este domingo. Quienes lo conocieron lo describen como una gran persona, un gran catracho-uruguayo. QEPD.

PEDRO. Multitudinarias manifestaciones en Madrid y en otras ciudades españolas para pedir la renuncia inmediata del picarito de Pedro Sánchez.