Lucía Alvarado, con 39 años de carrera en el periodismo, recibirá el Álvaro Contreras

Tegucigalpa, Honduras.- La niña llena de sueños que creció en la colonia Soto de Comayagüela, hoy recibirá el distinguido premio Álvaro Contreras, al periodista del año 2026. Lucía Alvarado Alonzo, periodista con más de tres décadas en el periodismo nacional, nos contó sus inicios en este gremio y lo difícil que fueron sus años de infancia en la capital. ¿Por qué estudiar periodismo? ¿Era un deseo o lo más viable que le pareció? Siempre quise ser periodista, y desde pequeña mi abuela decía que cuando ocurría algo, yo traía toda la información a la casa; porque yo iba a averiguar y decía: ésta como que va a ser periodista. Y desde entonces me quedó esa inquietud y al momento ya de elegir una carrera en la universidad, determiné, precisamente, la carrera de periodismo. Sus inicios en las comunicaciones fueron allá por la década de los 80, no había muchas mujeres en el periodismo nacional ¿Fue una tarea difícil incursionar? Sí, solo habían dos mujeres que destacaban en el periodismo nacional: Magda Argentina Erazo -que lamentablemente ya nos dejó- e Irma Santos; que eran símbolos del periodismo hondureño, porque ellas abrieron la brecha para que empezáramos a destacar algunas otras mujeres. Eran muy colaboradoras. Pero también me encontré en conferencias de prensa, en las que cuándo yo quería poner mi grabadora para grabar, -que era una cosa enorme-, me la apagaban, los hombres, apagaban mi grabadora. Entonces ella (Magda) me decía, "No soltés, nunca dejés sola tu grabadora." Porque a ella también le había pasado en algunos casos.

Ahora los compañeros son amables, ceden un espacio; pero ellos hacían como que se habían movido bruscamente y lo golpeaban a uno lo empujaban. Después, cuando vieron que uno tenía fuerza de voluntad y que no iba a ceder, empezaron a respetarlo.

¿Cómo y cuándo se da su llegada a HRN? Yo entré en HRN a mediados de 1987, cuando a don Manuel Villeda Toledo se le ocurrió la bendita idea de permitir que estudiantes de periodismo hicieran su práctica; él es el pionero en esto, en cuanto a que estudiantes de periodismo hicieran la práctica en HRN. Cuando me comunicaron que yo iba a hacer mi práctica en HRN y con la colaboración de Juan Bautista Vázquez, me colaboró para que fuera yo una de las que asistía a HRN junto a cuatro compañeros más para hacer la práctica. Yo me sentía sumamente agotada, con solo ver aquellas tres letras que han sido un sinónimo de responsabilidad en el país, y le di gracias a Dios ese día, porque él me permitía estar en uno de los medios más importantes del país. Hice la práctica, y como al mes y medio me llamó René Zepeda, que era el coordinador en ese entonces de HRN y me dijo que yo me iba a quedar y que procurara pasar más notas.

¿Con quiénes compartió reporteada en su inicio? Con Milton Mateo (QDDG), Julio Armando Valdés (QDDG), Domingo Flores (QDDG), Roy Arthur, Irma Santos y Trinidad “Trino” Murillo (QDDG); ellos eran parte del staff más importante, para ese momento ellos ya eran periodistas de experiencia. Eran unos periodistas de Hollywood, les decía yo. Habían dos cabinas de grabación, una para ellos y otra para los nuevos. Nosotros íbamos donde estaba Henry Almendares, que él grababa a nosotros los nuevos y en el otro estaba don Ricardo Laguna, ya fallecido también.

Si por casualidad yo iba por esos lados, me quedaban viendo así como diciendo: que me fuera, porque no era mi mi ámbito. Yo gozaba mucho con ellos porque yo les decía: "Ay, llegué a Hollywood." Y me iba. ¡Qué irreverente, estas generaciones de ahora no respetan!, decía "Trino Murillo". ¿Qué fue lo más difícil con qué se encontró en esos primeros años de aprendizaje en el periodismo? Tratar de seguir los lineamientos de la radio, porque en eso son muy estrictos, y abrirme espacio en los medios de comunicación. Porque al igual que ahora, había mucha gente que lo ponía en mal a uno; de repente un funcionario era muy amable y después ya no, y eran los mismos colegas. Me me dificultaba mucho el hecho que yo ya tenía dos hijos y que tenía que compaginarme, pero no podía dejar ir esa oportunidad de de haber entrado en uno de los medios más importantes del país.

Recuerdo mucho a Danilo Izaguirre, que todavía en estos momentos de vez en cuando me llama por teléfono. y me decía: "Vos entraste por la puerta grande a HRN, que no te pase lo que a otros, que salen por la puerta de atrás. Pues no debes ceder. Seguí ese consejo de Danilo, procurando siempre ser responsable y cumplir con mi deber. A finales de los ochenta no había radios digitales, se escuchaba el retorno de la radio en el parlante de su radio transistor ¿Cómo fue esa experiencia? Todavía tengo una lesión en este hombro. Yo tenía una maletita, y ahí metía la grabadora que me cubría casi todo el espacio de la maletita, y el radio era otro tanto, casi como este teléfono celular. Siempre nos regañaban porque teníamos que ponerlo así, para escuchar, y hasta que un amigo me regaló unos audífonos, entonces, más o menos ya lo manejaba, pero uno tenía que andar con la grabadora, el radio aquí y el walkie-talkie.

Como a los cuatro meses que me asignaron un walkie, ya podía transmitir en vivo, pero era otro cansancio en este brazo, también era grande (Sonríe). En este bregar del periodismo se dan algunos viajes ¿Tuvo la oportunidad de hacer viajes al extranjero con presidentes de la República? Sí. Con el presidente Carlos Roberto Reina viajé a Venezuela, a la isla de Margarita. Estuve en la Cumbre Iberoamericana ahí. Ahí conocí al Rey de España y a otros grandes líderes mundiales. También a muchas reinas de belleza que estaban ahí del Miss Universo Venezuela.