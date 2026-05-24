Revelado: El último proyecto que no pudo cumplir Julio César Núñez

Julio César Núñez Moreira, icónico periodista deportivo, perdió la vida este 24 de mayo y se dio a conocer el último proyecto que no llegó a cumplir. ¿De qué se trata?
El comunicador, de origen uruguayo, murió a los 71 años, tras permanecer hospitalizado en un centro asistencial privado, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular que sufrió semanas atrás.
La noticia fue confirmada por su esposa durante las primeras horas del domingo y anunciada por los medios donde laboraba: Deportes TVC y HRN.
Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay, país donde inició sus primeros pasos en el periodismo dentro de medios radiales, enfocados en información general y política.
Durante su carrera en territorio uruguayo trabajó en Radio Cristal de Las Piedras y posteriormente en Radio Carve, donde reportó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 desde Casa de Gobierno.
Deportes TVC dio a conocer cuál era es proyecto que no llegó a cumplir y es trabajar durante el Mundial 2026. De hecho, se había hecho una sesión de fotos por el Mundial que iniciará el próximo mes.
Don Julio César Núñez iba a ser parte del staff de Deportes TVC, iba a estar en los partidos y en los programas sobre el Mundial.
"Imágenes de la última sesión de fotografías de don Julio César Núñez, que sea alistaba para engalanar con su voz, el Mundial 2026", publicó Deportes TVC en sus redes.
Julio César Núñez llegó en 2003 a Honduras para sumarse a HRN y posteriormente fue fichado para ser relator en Deportes TVC. Justamente cuando llegó a Honduras se disputó una final entre Motagua y Marathón.
Julio César Núñez inmortalizó la frase "Aguanta Corazón", misma con la que se identificaba y amenizaba cada encuentro deportivo. Uruguayo de nacimiento, pero se ganó el corazón de los hondureños.