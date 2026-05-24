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Revelado: El último proyecto que no pudo cumplir Julio César Núñez

El periodista deportivo Julio César Núñez estaba por iniciar un nuevo proyecto, sin embargo, perdió la vida este 24 de mayo

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 15:10
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Julio César Núñez Moreira, icónico periodista deportivo, perdió la vida este 24 de mayo y se dio a conocer el último proyecto que no llegó a cumplir. ¿De qué se trata?

 Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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El comunicador, de origen uruguayo, murió a los 71 años, tras permanecer hospitalizado en un centro asistencial privado, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular que sufrió semanas atrás.

 Foto: Cortesía redes Julio César Núñez
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La noticia fue confirmada por su esposa durante las primeras horas del domingo y anunciada por los medios donde laboraba: Deportes TVC y HRN.

 Foto: Cortesía redes Julio César Núñez
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Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay, país donde inició sus primeros pasos en el periodismo dentro de medios radiales, enfocados en información general y política.

 Foto: Cortesía redes Julio César Núñez
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Durante su carrera en territorio uruguayo trabajó en Radio Cristal de Las Piedras y posteriormente en Radio Carve, donde reportó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 desde Casa de Gobierno.

 Foto: Cortesía redes Julio César Núñez
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Deportes TVC dio a conocer cuál era es proyecto que no llegó a cumplir y es trabajar durante el Mundial 2026. De hecho, se había hecho una sesión de fotos por el Mundial que iniciará el próximo mes.

Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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Don Julio César Núñez iba a ser parte del staff de Deportes TVC, iba a estar en los partidos y en los programas sobre el Mundial.

Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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"Imágenes de la última sesión de fotografías de don Julio César Núñez, que sea alistaba para engalanar con su voz, el Mundial 2026", publicó Deportes TVC en sus redes.

Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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Julio César Núñez llegó en 2003 a Honduras para sumarse a HRN y posteriormente fue fichado para ser relator en Deportes TVC. Justamente cuando llegó a Honduras se disputó una final entre Motagua y Marathón.

Foto: Cortesía redes Julio César Núñez
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Julio César Núñez inmortalizó la frase "Aguanta Corazón", misma con la que se identificaba y amenizaba cada encuentro deportivo. Uruguayo de nacimiento, pero se ganó el corazón de los hondureños.

Foto: Cortesía redes Julio César Núñez
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