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El caso de Gilbert Reyes: cronología del crimen que estremeció a Roatán

El caso de Gilbert Reyes estremeció a Honduras tras el asesinato de las hondureñas Dione Solórzano, Nickendra McCoy y María Antonia Cruz en Roatán. En este video te presentamos la cronología del crimen

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 18:04
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