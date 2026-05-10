Cortes de energía este lunes 11 de mayo: ¡Ocho horas sin luz en colonias de Tegucigalpa!

Tegucigalpa, Honduras.- Varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) este lunes 11 de mayo.
De acuerdo con el ente estatal, la interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.
Estos serán los puntos a nivel nacional donde se verá interrumpida la energía este lunes.
8:00 a. m. a 4:00 p. m. - Distrito Central
Lomas de Toncontín, parte de Col. San José de Loarque, Col. Godoy, Res. Condominios Toncontín, FHIS, edificio IPM, Iglesia Amor Viviente y zonas aledañas
8:00 am a 9:00 a. m. y 3:00 pm a 4:00 p. m.- Distrito Central
Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Mega Larach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa, Col. Satélite, Lomas de Toncontín, Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, Perisur, Res. Palma Real, Col. Godoy, FHIS, edificio IPM, Iglesia Amor Viviente y zonas aledañas.
8:45 a. m. a 2:45 p. m. - Puerto Cortés
Meroa Río, El Tapón de Los Oros, El Sofoco, El Ocote, Coleman, Champerio o El Triunfo de Esquipulas.