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Cortes de energía este lunes 11 de mayo: ¡Ocho horas sin luz en colonias de Tegucigalpa!

El Distrito Central será el más afectado con las interrupciones de energía este lunes 11 de mayo

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:06
Cortes de energía este lunes 11 de mayo: ¡Ocho horas sin luz en colonias de Tegucigalpa!

La ENEE hizo público el calendario de interrupciones para la presente semana.

 Foto: Cortesía ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- Varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) este lunes 11 de mayo.

De acuerdo con el ente estatal, la interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.

Gasolina súper y regular subirán más de L1 a partir de este lunes 11 de mayo

Estos serán los puntos a nivel nacional donde se verá interrumpida la energía este lunes.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. - Distrito Central

Lomas de Toncontín, parte de Col. San José de Loarque, Col. Godoy, Res. Condominios Toncontín, FHIS, edificio IPM, Iglesia Amor Viviente y zonas aledañas

8:00 am a 9:00 a. m. y 3:00 pm a 4:00 p. m.- Distrito Central

Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Mega Larach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa, Col. Satélite, Lomas de Toncontín, Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, Perisur, Res. Palma Real, Col. Godoy, FHIS, edificio IPM, Iglesia Amor Viviente y zonas aledañas.

8:45 a. m. a 2:45 p. m. - Puerto Cortés

Meroa Río, El Tapón de Los Oros, El Sofoco, El Ocote, Coleman, Champerio o El Triunfo de Esquipulas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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