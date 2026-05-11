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Capturan a hombre que hirió a tres policías en Sulaco, Yoro

El detenido es acusado de agredir a agentes durante un operativo en Sulaco; uno de los uniformados fue trasladado de emergencia debido a la gravedad de sus heridas

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 10:08
Capturan a hombre que hirió a tres policías en Sulaco, Yoro

El sujeto fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Cobras.

 Foto: Cortesía.

Sulaco, Yoro.- Un hombre de 53 años fue arrestado por la Policía Nacional tras ser señalado de atacar con arma blanca a tres agentes durante un operativo realizado en la aldea Las Pilas, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

La captura se produjo en el lugar de los hechos, luego de que el sospechoso presuntamente agrediera a los uniformados mientras desarrolla acciones de seguridad en una cantina de la comunidad.

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El operativo era ejecutado por agentes de la Unidad Departamental de Prevención, con apoyo de equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la EMI, tras recibir informes sobre disturbios en la zona.

Según el informe preliminar, los policías efectuaban inspecciones preventivas cuando el individuo reaccionó de forma agresiva y atacó a varios agentes con un cuchillo.

Como resultado del incidente, tres funcionarios policiales sufrieron heridas y fueron trasladados inicialmente al hospital Manuel de Jesús Subirana, en la ciudad de Yoro, donde recibieron asistencia médica.

Las autoridades informaron que dos de los policías permanecen estables; sin embargo, uno de ellos fue remitido de emergencia hacia un centro hospitalario en San Pedro Sula debido a la gravedad de una lesión provocada en una de sus piernas, la cual habría comprometido una arteria.

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El detenido, originario y residente de Sulaco, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial en su contra por los delitos de atentado y lesiones en perjuicio de los agentes policiales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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