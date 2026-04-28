Faltan más de 99,000 alumnos para alcanzar la matrícula escolar del 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La meta de las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) de matricular a dos millones de niños al sistema educativo para este año se ve cada vez más lejana e imposible. Según el último reporte del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) al cierre del primer parcial de 2026, la matrícula escolar registra un déficit de 99,151 estudiantes respecto al año lectivo anterior. Los datos a los que tuvo acceso EL HERALDO revelan que, mientras en 2025 el ingreso de estudiantes ascendió a 1,841,292 alumnos, hasta el 27 de abril de este año la cifra apenas alcanza 1,742,141 alumnos. Este indicador representa que falta al menos el 5.38% del estudiantado a nivel nacional para alcanzar la matrícula del 2025.

No obstante, las autoridades educativas son optimistas y señalan que aún faltan unos 3,000 centros educativos que suban la matrícula escolar a la plataforma, lo que indica que las cifras podrían aumentar. Pese a ello, analistas opinan que este año no se logrará llegar a tener dos millones de alumnos en el sistema escolar; no obstante, se podría alcanzar la matrícula anterior o superarla levemente. De acuerdo a Joel Navarrete, analista de temas educativos y exdirigente magisterial, aunque hay todavía un buen número de centros que aún no han subido su matrícula, alcanzar las cifras del 2025 será un gran reto.

"Ya se cerró el primer parcial, e incorporar en este momento a 100,000 estudiantes al sistema educativo es bastante importante, pero no creo que se logre. Lastimosamente volvemos a bajar; en vez de equiparar año con año, se va perdiendo mucha más matrícula y eso es lamentable como país", dijo. Aunque ningún departamento ha logrado alcanzar aún la matrícula del año pasado, las regiones de Atlántida, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro muestran porcentajes de matrícula arriba del 96%. En el resto de departamentos, el nivel de matrícula es menor al 94%, con excepción de Gracias a Dios, que es el caso más alarmante en términos porcentuales, con un déficit de casi el 13% de su alumnado. Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán son donde más alumnos faltan; entre ambos, suman más de 36,000 estudiantes que aún no se han inscrito (18,536 y 18,370 alumnos, respectivamente).