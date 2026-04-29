"No es una cantina": Director pide regular vestimenta de padres en centros escolares

San Pedro Sula, Honduras.- Autoridades educativas plantearon este miércoles -29 de abril- la necesidad de establecer reglas sobre la vestimenta de padres y madres de familia al momento de ingresar a centros escolares. El planteamiento surge luego de que se viralizara la imagen de una madre que llegó a dejar a su hijo a un centro educativo utilizando ropa deportiva —leggings y un crop top—, lo que desató opiniones divididas sobre lo apropiado en estos espacios. El director distrital de educación en San Pedro Sula, Gilberto Benítez, respaldó la postura de docentes que piden mayor regulación, al considerar que las escuelas son espacios formativos donde los adultos también cumplen un rol de ejemplo.

“Los centros educativos no son lugares de modelaje, son el paraíso del saber, son las casas del conocimiento, donde se forman nuestros niños, niñas y jóvenes. Estamos en contra de que padres y madres de familia lleguen con vestimentas inadecuadas”, expresó. El funcionario reconoció que esta postura ha generado críticas, incluyendo señalamientos de actitudes machistas; sin embargo, afirmó que mantendrán el planteamiento por considerar que el entorno escolar debe resguardar ciertos parámetros de conducta. “Preferimos correr con esa serie de calificativos, pero vamos a manifestarle públicamente a los padres de familia que para entrar a un centro educativo se debe recordar que toda persona sirve de modelo, ejemplo, espejo para los niños”, añadió. Benítez insistió en que los centros educativos no son espacios recreativos, por lo que pidió a los adultos presentarse con vestimenta adecuada al momento de dejar o recoger a los estudiantes.