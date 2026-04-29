Casos de dengue aumentan en el país; hay más de 2,500 contagios acumulados este año

Tegucigalpa, Honduras.- Cada semana en el país surgen nuevos casos de dengue, por lo que la Secretaría de Salud (Sesal) confirma un aumento sostenido de esta enfermedad causada por el zancudo transmisor. Ante eso, instan a reforzar las medidas de prevención y hacen un llamado urgente a la población para eliminar criaderos de zancudos en sus hogares. De acuerdo a los datos oficiales de la Unidad de Vigilancia de la Salud, hasta la semana epidemiológica 15 (del 13 al 18 de abril), el país acumuló 2,593 casos sospechosos de dengue, cifra que refleja una tendencia al alza en comparación con semanas anteriores.

Fueron un total de 168 nuevos contagios los que surgieron esa semana, es decir, 27 más que la semana anterior, cuando se confirmaron 141 nuevos casos.

De los 168 nuevos contagios, cinco corresponden a cuadros de gravedad. Del total de contagios, hay 2,560 casos que no presentan signos de alarma; sin embargo, las autoridades sanitarias han puesto especial atención en los 33 casos de dengue grave registrados hasta la fecha, por el riesgo que representan para la vida de los pacientes. A pesar del incremento de casos, la Secretaría de Salud destacó que hasta el momento no se han certificado fallecimientos por arbovirosis, lo que mantiene la situación epidemiológica bajo control, aunque en vigilancia permanente. Las regiones con mayor incidencia de dengue son la Metropolitana del Distrito Central, Choluteca, Colón, la zona Metropolitana de San Pedro Sula y el departamento de Yoro, donde se concentran la mayoría de los contagios reportados. El análisis virológico confirma la circulación de dos serotipos del virus del dengue en Honduras. El DENV-3 predomina ampliamente, representando el 99% de los casos, mientras que el DENV-1 tiene una presencia mínima del 1%, localizada principalmente en el departamento de Gracias a Dios. Las autoridades advierten que la presencia simultánea de diferentes serotipos puede aumentar el riesgo de complicaciones en personas que ya han padecido la enfermedad anteriormente.