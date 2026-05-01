Obreros exigen plan nacional de desarrollo al cierre de marcha del Día del Trabajador

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de la movilización en el marco del Día Internacional del Trabajador, las organizaciones obreras exigieron la creación de un plan nacional de desarrollo de país. Durante la lectura del manifiesto que se realiza tradicionalmente en el parque central de Tegucigalpa, demandaron el aumento a los trabajadores del sector público, instituciones desconcentradas y descentralizadas. Así mismo, exigieron la derogación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, normativa que declara de interés nacional la racionalización del gasto público y establece medidas fiscales y financieras extraordinarias, excepcionales y temporales para atender la situación que afecta las finanzas del Estado.

De acuerdo a los centrales obreras, el decreto que fue aprobado en febrero de este año en el Congreso Nacional, atenta contra los derechos de los trabajadores. También señalaron la urgencia de hacer un gran pacto social entre Gobierno, sector privado, partidos políticos y la clase trabajadora, el cual debe ir encaminado a realizar reformas estructurales orientadas a la disminución drástica de los niveles de pobreza, la desigualdad social, la inseguridad ciudadana y fortalecer la seguridad. El documento fue proclamado ante cientos de trabajadores y dirigentes sindicales que llegaron a la Plaza Francisco Morazán. El manifiesto cuestiona políticas económicas recientes, denunciando que medidas como el empleo a tiempo parcial y otros decretos han precarizado las condiciones laborales. Señalaron que el alto costo de vida, el precio de los combustibles, la canasta básica, alquileres y tasas de interés están golpeando directamente a la clase trabajadora.

Además exigieron una reforma tributaria que combata la evasión fiscal y garantice una distribución más equitativa de la carga impositiva, argumentando que el actual sistema recae principalmente sobre los sectores populares. También denunciaron la situación del sector maquilador, despidos masivos, obstáculos a la sindicalización y cierres selectivos de empresas, lo que calificaron como una "masacre laboral". Para el sector salud piden que se discuta y apruebe la Ley del Sistema Nacional de Salud para crear un sistema unitario estatal de salud, así como aprobar reformas a la Ley del Seguro Social para expandir la cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Con la reforma se busca evitar su privatización y establecer la ruptura gradual de techos de cotización en Enfermedad y Maternidad, Riesgos Profesionales e Invalidez, Vejez y Muerte.