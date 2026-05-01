Rixi Moncada: “Un día se sabrá cuántos millones se pagaron por destruir el CNE y el TJE”

Durante su intervención ante simpatizantes y varios miembros de los sindicatos, Moncada cuestionó el retiro de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia , calificándolo como una decisión política.

Tegucigalpa, Honduras.- La excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación ( Libre ), Rixi Moncada , participó este viernes 1 de mayo en la marcha del Día del Trabajador en la capital, donde aseguró que su presencia responde al respaldo al pueblo hondureño en una fecha que simboliza la lucha por mejores condiciones laborales.

Asimismo, vinculó esta decisión con lo que calificó como un intento de desviar la atención de otros temas.

“Es un acto demagógico, es un acto demagógico, porque ya no pueden con el escándalo internacional, entonces están tratando de ponernos cajitas chinitas, porque ni para eso siquiera tienen gracia. Retirarse de un organismo como la Corte Centroamericana, si nosotros debemos luchar por la integración de la región, no importa que hasta ahora no tengamos los resultados deseados; debemos luchar por hacer reformas que se orienten a esa integración centroamericana, a que procuremos entre todos la mejora y el bienestar de nuestra gente en la región”, expresó.

“Es un paso, es un acto político para mí, que pretende llamar la atención, frente a lo gravísimo que resulta el crimen transnacional, del que Nasry Asfura es parte, del que Tomás Zambrano es parte, porque aparecen ahí en esa denuncia internacional”, manifestó.

Moncada también se refirió a la salida de Marlon Ochoa y a los juicios políticos que calificó como injustos contra Libre.

“Esa salida de Marlon Ochoa, arbitraria, esa condena, esa condena injusta contra el partido Libre, contra su representante en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, costaron millones. Y un día, porque yo confío en Dios, porque tengo fe en Dios, porque tengo fe en la justicia divina, sé que un día, y porque no hay nada oculto entre cielo y tierra, un día se va a saber cuántos millones se pagaron por destruir al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral, y por tratar de sacar para siempre los testigos del monumental fraude electoral. Ahí hubo cabezas que costaron cinco millones, compañero”, declaró.

Finalmente, la excandidata afirmó que los procesos judiciales contra miembros de su partido no debilitarán al movimiento.

“Esos juicios de la Edad Media que montaron en contra de nuestros compañeros, no van a mermar el espíritu de la resistencia hondureña. Nos dan más fuerza, nos dan más valentía, nos dan más decisión. Y compromete más nuestras propias convicciones. Con la masa, con la masa popular, con la masa de la resistencia. Nosotros derrotamos el golpe de Estado. Y así como derrotamos como pueblo el golpe de Estado, vamos a derrotar esta racha. Vamos a derrotar su corrupción. Y vamos a derrotar su criminalidad organizada”, concluyó.