"Acepten el pisto que les den, pero no permitan el fraude": Nasralla llama a defender el voto

Tegucigalpa, Honduras.- Tras salir de la firma del Convenio Democrático para la Defensa del Voto, junto a tres candidatos presidenciales más, Salvador Nasralla aseguró que Libre “está negociando con los corruptos” y llamó al pueblo a defender los votos y no el fraude.
El candidato presidencial del Partido Liberal primero se refirió a las declaraciones de la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien afirmó que no aceptará los resultados preliminares (TREP). Nasralla le respondió que “es obligatorio” respetarlos.
“No es que yo no quiero, no. Tiene que respetar el TREP, no es lo que ella quiera con un grupo de brujos que la rodean”, recriminó Nasralla a Rixi Moncada, la candidata presidencial que no firmó el Convenio Democrático para la Defensa del Voto.
Nasralla sostuvo que hay cosas que no se pueden violar y que “hay que respetar la voluntad del pueblo”.
Seguidamente, se refirió a la “instrumentalización del Ministerio Público”, asegurando que “uno que llega al poder asaltando el poder, no se va a tener que quedar en el poder”.
Afirmó que Libre no tiene los votos suficientes para ganar las elecciones y que “están negociando con los corruptos”, por lo que recalcó que él “no negocia con corruptos”.
“Quieren seguir manteniendo al fiscal porque están pedidos en extradición los miembros de su familia”, señaló Nasralla.
Agregó que él “va a sacar 60 diputados y el Partido Nacional 30”, y que con esos 90 votos será suficiente para remover al fiscal Johel Zelaya mediante un juicio político.
“Que no les quepa la menor duda que por primera vez se van a destapar los robos de un montón”, aseguró Nasralla, convencido de que ganará las elecciones del próximo 30 de noviembre.
Sostuvo que si el fiscal Johel Zelaya no actúa conforme a la ley, el Congreso Nacional deberá intervenir.
El candidato también hizo un llamado al pueblo a defender el voto: “El pueblo se está muriendo de hambre. Los que van a estar en las mesas, ustedes necesitan trabajo, no 5,000 ni 10,000 lempiras que les van a dar por una vez”.
“Acepten el pisto que les den, pero no permitan el fraude, no permitan el robo, no permitan que se violente la voluntad del pueblo”, exhortó Nasralla.