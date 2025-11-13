Copppal expresa su preocupación por crisis política en Honduras a días de las elecciones

La situación política en Honduras es motivo de preocupación para organismos, quienes llaman a seguir de cerca el proceso electoral del 30 de noviembre

    Organismos internacionales alertan por el tenso clima político previo a las elecciones en Honduras.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:30

Tegucigalpa, Honduras.-A pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el clima político en Honduras continúa tensándose.

Los conflictos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) han empañado la antesala de los comicios, generando dudas y alertas dentro y fuera del país.

A ello se suma la denuncia de la oposición, que acusa al Ministerio Público de haberse convertido en una herramienta del oficialismo para perseguir a sus líderes y candidatos.

CSJ cita a magistrados del TJE a audiencia por presunto prevaricato judicial

En medio de este ambiente crispado, organismos internacionales han empezado a pronunciarse sobre los riesgos que enfrenta el proceso democrático hondureño.

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) expresó desde México su “profunda preocupación” por la situación política del país y llamó a todas las partes a garantizar elecciones “transparentes, limpias y equitativas”.

La organización llamó al gobierno, autoridades electorales y entes judiciales a actuar con imparcialidad, advirtiendo la necesidad de evitar cualquier irregularidad o intento de fraude.

Juristas advierten que acción contra magistrados del TJE vulnera su autonomía

La Copppal, que dará seguimiento al proceso a través de su Observatorio Electoral, también pidió a los partidos políticos mantener una participación pacífica y respetuosa durante los comicios.

Resaltó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE)cuente con el respaldo de todos los actores para asegurar justicia y transparencia.

"Ante la preocupación de varios organismos internacionales, la Copppal se compromete a seguir de cerca el proceso electoral en Honduras a través de su Observatorio Electoral, apoyando a que se conduzcan correctamente las instituciones democráticas del país", prometieron a través de un comunicado.


