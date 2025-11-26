La UPNFM con apoyo de la Secretaría de Educación abre maestría en didáctica educativa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) en alianza con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) lanzaron la Maestría en Didáctica, con la que se beneficiarán a docentes del sistema educativo público. La maestría permitirá a los profesores acceder a oportunidades y herramientas, con el propósito que adquieran competencias en el ámbito educativo, aseguran las autoridades de Educación. Además, se formará a docentes líderes en proyectos innovadores en educación con el objetivo de mejorar las enseñanzas que reciben los estudiantes y la calidad del sistema educativo hondureño.

Daniel Esponda, ministro de Educación indicó que "profesionalizar a los docentes de áreas en la que la UPNFM no forma en el grado de licenciatura es fundamental para poder aspirar a la calidad educativa del sistema". La maestría tendrá una duración de 18 meses, cuenta con nueve espacios curriculares y está acreditada por la Dirección de Educación Superior (DES), así mismo incorpora clases virtuales y presenciales. La nueva oferta académica en el nivel de posgrado esta enfocada en el proceso de profesionalización de la primera promoción orientada para los profesores de las Ciencias Agrícolas; no obstante, también estará abierta para las otras especialidades. "Con todo este empuje que le hemos dado al Modelo de Educación Rural y a las Ciencias Agrícolas en la Secretaría de Educación es importantísimo que nuestros docentes se profesionalicen en pedagogía y didáctica", expresó Esponda.