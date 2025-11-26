  1. Inicio
La UPNFM con apoyo de la Secretaría de Educación abre maestría en didáctica educativa

La Seduc dará media beca a los que 60 docentes que serán la primera promoción de la innovadora maestría que se comenzará impartir en 2026

  • 26 de noviembre de 2025 a las 14:24
Las autoridades de la UPNFM y Seduc lanzaron la maestría y dieron a conocer sobre las becas a los maestrantes.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) en alianza con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) lanzaron la Maestría en Didáctica, con la que se beneficiarán a docentes del sistema educativo público.

La maestría permitirá a los profesores acceder a oportunidades y herramientas, con el propósito que adquieran competencias en el ámbito educativo, aseguran las autoridades de Educación.

Además, se formará a docentes líderes en proyectos innovadores en educación con el objetivo de mejorar las enseñanzas que reciben los estudiantes y la calidad del sistema educativo hondureño.

Daniel Esponda, ministro de Educación indicó que "profesionalizar a los docentes de áreas en la que la UPNFM no forma en el grado de licenciatura es fundamental para poder aspirar a la calidad educativa del sistema".

La maestría tendrá una duración de 18 meses, cuenta con nueve espacios curriculares y está acreditada por la Dirección de Educación Superior (DES), así mismo incorpora clases virtuales y presenciales.

La nueva oferta académica en el nivel de posgrado esta enfocada en el proceso de profesionalización de la primera promoción orientada para los profesores de las Ciencias Agrícolas; no obstante, también estará abierta para las otras especialidades.

“Con todo este empuje que le hemos dado al Modelo de Educación Rural y a las Ciencias Agrícolas en la Secretaría de Educación es importantísimo que nuestros docentes se profesionalicen en pedagogía y didáctica”, expresó Esponda.

A través de la alianza entre ambas instituciones se darán becas a los postulantes a la nueva maestría. Esponda explicó que a los docentes beneficiados la Seduc les otorgará el 50% de la beca y los docentes pondrán el restante.

La rectora de la UPNFM, Lexy Medina, aseveró que esta iniciativa representa la consolidación de una alianza estratégica, así como la voluntad y el compromiso de ambas instituciones en transformar la realidad educativa del país.

La maestría que será impartida por la casa de estudios de los profesores en 2026 tendrá en su primera promoción a 60 maestros del sistema educativo público.

