Roberto Ochoa Madrid es nombrado embajador de Honduras en Francia

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó este sábado -11 de abril- a Roberto Ochoa Madrid como Embajador de Honduras ante Francia. El nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación con la nación europea, así como impulsar nuevas oportunidades de desarrollo. Durante el acto, Ochoa Madrid —Embajador de Carrera— destacó la histórica relación entre ambos países y aseguró que su gestión se enfocará en promover la inversión extranjera.

Asimismo, indicó que trabajará en la generación de empleo para los hondureños y en posicionar al país como un destino turístico atractivo. Las autoridades señalaron que la designación busca consolidar los vínculos bilaterales y dinamizar la cooperación en áreas clave para el crecimiento económico y social. En su trayectoria, Ochoa Madrid ha desempeñado funciones como asesor, coordinador y director en diversas transmisiones de mando presidenciales en Honduras. Entre ellas figuran las ceremonias de investidura de los expresidentes Juan Orlando Hernández en 2014 y Porfirio Lobo Sosa en 2010. También participó en los actos de toma de posesión de Manuel Zelaya en 2006, Carlos Roberto Flores en 1998 y Carlos Roberto Reina en 1994.