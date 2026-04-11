  1. Inicio
  2. · Honduras

Roberto Ochoa Madrid es nombrado embajador de Honduras en Francia

El diplomático fue juramentado por la Cancillería con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover inversión y cooperación

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 19:29
Roberto Ochoa Madrid es nombrado embajador de Honduras en Francia

Durante el acto, Ochoa Madrid destacó la histórica relación entre ambos países y aseguró que su gestión se enfocará en promover la inversión extranjera.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó este sábado -11 de abril- a Roberto Ochoa Madrid como Embajador de Honduras ante Francia.

El nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación con la nación europea, así como impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante el acto, Ochoa Madrid —Embajador de Carrera— destacó la histórica relación entre ambos países y aseguró que su gestión se enfocará en promover la inversión extranjera.

Cohep sobre gabinete de Asfura: “Algunos nombramientos nos parecen adecuados”

Asimismo, indicó que trabajará en la generación de empleo para los hondureños y en posicionar al país como un destino turístico atractivo.

Las autoridades señalaron que la designación busca consolidar los vínculos bilaterales y dinamizar la cooperación en áreas clave para el crecimiento económico y social.

En su trayectoria, Ochoa Madrid ha desempeñado funciones como asesor, coordinador y director en diversas transmisiones de mando presidenciales en Honduras.

Entre ellas figuran las ceremonias de investidura de los expresidentes Juan Orlando Hernández en 2014 y Porfirio Lobo Sosa en 2010.

También participó en los actos de toma de posesión de Manuel Zelaya en 2006, Carlos Roberto Flores en 1998 y Carlos Roberto Reina en 1994.

Conoce a Lee Jaruzeslki, el nuevo nombramiento de Nasry Asfura en el gobierno

En el ámbito académico, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional Público y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Además, posee una maestría en Ciencias Sociales, obtenida con honores Cum Laude en el Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias